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堵車費暫停 MTA首回應：將縮減資本計畫 部分改造項目恐停

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
MTA表示，雖然堵車費計畫被叫停導致資本項目被迫削減，但不會放棄推動堵車費計畫。(路透)
MTA表示，雖然堵車費計畫被叫停導致資本項目被迫削減，但不會放棄推動堵車費計畫。(路透)

繼紐約州長霍楚（Kathy Hochul）周前宣布堵車費（Congestion Pricing）計畫無限期延期、致使運營紐約地鐵及公車的大都會運輸署（MTA）無法通過堵車費獲得至少10億元收入後，MTA在10日首度召開記者會回應，表示並沒有放棄堵車費的徵收計畫，但現下將不得不縮減資本計畫，重中之重是使得交通系統仍能正常安全運作，維持現有的服務。

MTA在10日首度召開記者會，表示將縮減資本計畫，重中之重是使得交通系統仍能正常...
MTA在10日首度召開記者會，表示將縮減資本計畫，重中之重是使得交通系統仍能正常安全運作，維持現有服務。(MTA記者會視頻截圖)

MTA主席兼執行長利博（Janno Lieber）表示，堵車費延期，意味MTA將縮減2020至2024年的資本項目（Capital Program），並重新調整這些項目的優先級。在眾多資本項目中，優先級最高的是維護並修繕事關安全的公共交通系統及交通基礎設施，使得軌道、信號系統、車站等均運作正常、確保乘客的安全及現有的服務。

利博還說，可能將收到堵車費影響的項目包括第二大道地鐵的二期工程計畫，MTA需要確保32億元的聯邦撥款仍能得以保留。而根據紐約時報，現代化改造地鐵信號系統、增加電動公車、以及升級地鐵站使之符合殘障人士無障礙通行標準，這些項目也很可能隨著堵車費缺口而陷入停滯。

對於堵車費的推行及相關訴訟，利博則說，若無紐約州交通廳批准及州長授權，作為紐約州的運營機構，MTA董事會無法自行啟動堵車費徵收計畫。而有關堵車費的數場訴案，MTA也將繼續抗辯，確保當堵車費徵收計畫重啟之時，自身已做好萬全準備，「我們還沒有放棄堵車費的徵收計畫。」

當被問及州府是否透露叫停堵車費只是暫時之舉（pause）、以及自己是否會辭職，利博表示，是否只是緩和之計需要問州府，不過已經安裝的徵收裝置，目前仍未拆除。他說自己不會辭職，「我不可能因為一次挫折而放棄，哪怕是這麼嚴重的一次挫折。」

另一方面，有關堵車費延期對於MTA的財政影響，MTA首席財政官威林斯（Kevin Willens）表示，根據信貸及金融評級機構穆迪公司（Moody's）及標普（S&；P），缺乏堵車費將對MTA的信用不利，意味更高的借貸成本，也將影響MTA的借貸能力。利博則表示，這意味MTA要比預期得更早來借貸，而此舉將影響運營預算。

州長霍楚則在同日表示，致力通過其他的替代資金來繼續改善MTA的狀況，州議會也很可能會轉而同意其中的一種舉措，「擁堵費是唯一的資金來源這一說法，是缺乏想像力的，」她說。

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