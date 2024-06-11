郭文貴案 經銷商展示郭文貴全球限量款超豪法拉利

郭文貴生活奢華，愛好超級跑車。圖為他名下價值440萬元的布加迪限量款。此外，他至少還擁有一輛價值400萬元的法拉利特別訂製款超級跑車。(司法部提供)

中國流亡富商郭文貴 涉嫌電信欺詐的案件本周繼續陪審團庭審，兩名檢方證人10日出庭。其中一名法拉利(Ferrari)車商進一步揭示了郭文貴的奢華生活，而另一名曾在郭文貴旗下公司任職高級財務經理的汙點證人則疏理了郭文貴旗下眾多的公司和帳戶及其相互之間的複雜關係。

喜愛超跑 布加迪不夠還要法拉利

繼來自德州的銷售商上周五(7日)證實郭文貴以其名下投資 項目「G-Club」的名義購買了一輛價值450萬元的限量款布加迪(Bugatti)超級跑車後，另一名來自加州 的法拉利經銷商馬提奧利(Giacomo Mattioli)10日亦出庭作證，證實郭文貴使用旗下一家公司的名義於2021年購買了一輛限量訂製款法拉利跑車，車輛價值400萬元。

根據檢方展示的銷售合同，郭文貴於2021年5月17日親自簽名，同意從馬提奧利所經營的加州比華利山(Beverly Hills)法拉利專賣店處購買一輛特別訂製款的法拉利FXXK EVO超級跑車，車輛報價400萬元，訂金50萬元。郭文貴方面的付款方署名為Fiesta Property Developments Ltd.，這是一家登記地址位於英國伯明翰的公司，並於隨後被證實與郭文貴的投資項目「G-club」存在密切的財務關聯。根據檢方隨後展示的電郵紀錄，郭文貴支付購車款時非常爽快，甚至還為廠家在交車過程中的延誤而專門發郵件表達憤怒。

馬提奧利作證時表示，他從業25年，這是他所經手過的最昂貴的法拉利。由於車輛屬於特殊訂製款，甚至在美國登記註冊時都很難匹配到現有的安全或排放標準。

廣開帳戶 前高管解密財務架構

當日第二名出庭的證人哈立德(Haithim Khaled)曾是花旗銀行(Citi Bank)的客戶服務專員，在被郭文貴團隊招至旗下後，他幫助郭團隊開通了大量帳戶以便相互轉帳，同時也幫助處置轉帳失敗等問題。由於在為郭文貴工作期間有欺騙行為，哈立德稱，他與檢方簽署了不起訴協議，自願作為汙點證人指證郭文貴。

根據哈立德介紹，他於2018年通過在花旗銀行的工作關係與已經認罪的郭文貴高級助手王雁平相識。2020年，王雁平向他發出工作邀約，並稱「我們正在做大事業」。哈立德透露，工作合同上給予他的職位是銀行關係經理，年薪35萬元，雇主方署名為Saraca Media Group Inc.。而他自己在同意入職前，對郭文貴及其團隊所做的了解只限於觀看了一部分YouTube影片。

哈立德2020年8月1日入職後，工作地點位於曼哈頓上東區東64街的一棟豪宅內，而登記在該地址的機構還包括郭文貴早期創立的投資公司金泉(Gold Spring)以及宣稱要集資幫助中國政治犯的法治基金(Rule of Law Fund)，此外還有一家名為Hudson Diamond NY的公司。而他在入職後不久，支付工資的機構就從GTV變成了一家由王雁平擁有的名為Lexington Properties的公司。哈立德稱，他剛進公司後的最初印象是迷惑，感覺一切一團亂，缺乏明確的組織架構和規範。

哈立德介紹，他的工作任務主要是利用與銀行間的人脈大量開戶，並幫助處理在電匯方面所面臨的阻礙。大量開戶的目的一是為了與現有的投資項目進行隔離，此外，由於2020年時GTV的所謂募股計畫已開始受到聯邦證券交易委員會(SEC)的關注，其帳戶存在被關閉的風險。

哈立德作證稱，他經手申辦的帳戶超過十個，開戶銀行包括簽名銀行(Signature Bank)、第一銀行(First Bank)、第一共和銀行(First Republic)以及位於以色列和波多黎各等地的銀行，哈立德自己也在名下註冊了一個名為Crane Advisory Group的公司帳戶，用於接收電匯。在作證過程中，檢方大量展示電郵紀錄以配合證詞，在其中一封2021年的郵件中，哈立德以Crane公司的名義，幫助「G-Club」尋求銀行開戶。

郭文貴團隊被指通過複雜的公司架構遙控支持者的投資帳戶。根據檢方公布的架構圖，包括GTV在內的所有「G系列」投資項目都由雇用了哈立德的Saraca控制，Saraca的上層為一家註冊在避稅天堂英屬維京群島的名為Hudson Diamond Holding Inc.的公司，而在最上方的，則是由郭文貴的兒子郭強控制的UBO公司。

檢方稱，通過這一系列架構，郭文貴團隊得以將支持者的投資款輾轉到其他離岸公司，然後再由他揮霍。比如，檢方提供的一系列電郵證據顯示，2021年1月至2月間，「G-Club」投資帳戶內的1000萬元就被分三次匯到了位於英國的Fiesta帳上，而前述郭文貴所購置的法拉利超級跑車，便是由這間Fiesta支付的購車款。