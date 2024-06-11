7號線地鐵衝浪 14歲少年撞橫梁受傷送醫

一名14歲少年近日在皇后區七號線地鐵列車頂衝浪期間，頭撞上橫梁而受傷送院。(美聯社)

紐約少年地鐵衝浪(subway surfing)事故又增一起，一名14歲少年近日在皇后區七號線地鐵列車頂衝浪期間，頭撞上橫梁而受傷送院。

根據市警局，9日(周日)下午4時30分左右，這名少年在一列向南行駛的七號線列車頂上進行「地鐵衝浪」，當列車駛入111街地鐵站 時，他的頭撞到了橫樑，被緊急送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital )，目前情況穩定。

據了解，該地鐵站位於地上，建有橫跨地鐵鐵軌的懸垂結構(overhang)，地鐵列車頂與懸垂結構中的橫梁間距約1呎。

紐約「地鐵衝浪」在近年頻發，隨著社交媒體平台TikTok和Instagram等傳播，愈來愈多的青少年試圖模仿平台上熱度很高的衝浪行為。在今年早些時候，一名14歲男孩在布碌崙(布魯克林)中木(Midwood)一帶的地鐵站衝浪時，遭一輛通往康尼島方向的F車撞擊，不治身亡。而為阻止更多悲劇，紐約市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)及紐約大都會 運輸署(MTA )，已發布勸誡年輕人切勿地鐵衝浪的宣傳片。