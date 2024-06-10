針對亞裔屋主入室盜竊逾50起 犯罪團伙3成員相繼判刑

紐約男子赫特近日被判處兩年九個月監禁，他隸屬的犯罪團夥已針對在紐約、新州、賓州等地的逾50處亞裔屋主實施入室盜竊。(警方提供)

一名紐約男子因針對亞裔 屋主入室盜竊，在近日被判處兩年九個月有期徒刑，檢方表示他隸屬一個八人犯罪團伙，該團伙已針對在紐約、新州 、賓州 等地的逾50處亞裔屋主實施入室盜竊。通常，這些亞裔屋主均為小商家，住在亞裔聚居社區，待摸清了他們的每日出入路線及特定時間後，團伙成員會待他們外出工作時而闖空門。

48歲報住在紐約的赫特(James Hurt)，近日被聯邦法院判刑兩年九個月，指其在2016年12月至2019年3月間，夥同其他嫌犯，在紐約、新州、賓州針對亞裔小商家身分背景的屋主進行入室盜竊。在去年9月，他承認犯有跨州運輸被盜財產罪。

法院文件顯示，赫特和他的同夥總共入室盜竊了50多處住宅，偷走了住宅裡的現金、貴重珠寶和其他物品，然後將它們運送到新州和賓州的各個地方，有一起在新州伊藤鎮(Eatontown)的入室盜竊案例，竊賊們在當地一家單家庭房內，竊走了高達50萬元的現金。2018年發生在紐約市皇后區的兩起案例，竊賊們在兩位亞裔屋主家中，分別偷走了10萬1583元以及7萬8150元價值的物品。

根據法院文件以及警檢人員，這些罪犯首先在亞裔聚居社區鎖定可以下手的屋主，並通過跟蹤受害人、進入他們的汽車查看登記信息、在車上安裝跟蹤設備等手段來獲悉受害人的住所。通常，在熟悉了他們的上下班時間後，他們利用梯子從二樓的窗戶進屋，並透過雙向無線電來通訊。有時候一人望風，一至兩人行竊，另一人則在車中等待同夥，作案時間在半小時之內。

犯罪團體的另一名成員向警方透露，他們的目標就是亞裔小商家，尤其是餐飲業者，犯案人員會首先在互聯網上搜索，找到作現金生意的華裔及印度裔小商家，「這些小商家據信在住所內，存放了大量的貨幣和珠寶。」

據了解，赫特已經是該犯罪團伙中第三位被判刑的成員。在去年8月，報住在新州佛賀鎮(Vauxhall)、42歲的巴爾(Randi Barr)，被判四年零二個月監禁，並被命令歸還12萬7661元款項。在今年5月中旬，報住在新州羅威(Rahway)、57歲的傑克森(Kevin Jackson)，被判處兩年零九個月監禁，並被命令歸還29萬4856元款項。