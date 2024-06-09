我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

世報專訪亞當斯 關注堵車費、支持建賭場

記者范航瑜／紐約報導
亞當斯(左)7日接受世界日報記者范航瑜(右)獨家專訪。(截自專訪畫面)
亞當斯(左)7日接受世界日報記者范航瑜(右)獨家專訪。(截自專訪畫面)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)7日接受世報獨家專訪，支持堵車費無限期推遲，並透露將在近期公布競選消息，若成功當選，新任期將致力於保護低收入社區和支持城市經濟復甦。對於競選涉貪案，市府特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)遭聯邦調查，亞當斯則表示仍然相信鄭祺蓉，但也會全力配合調查。

●支持暫停堵車費

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布無限期暫停堵車費，亞當斯支持；他說：「曼哈頓華埠疫情後才剛開始復甦，我們不希望做任何對華埠復甦產生負面影響的事情。」

亞當斯指出，堵車費計畫影響深遠，暫停推行後可獲得更多時間來反思和調查堵車費的最優解。

亞當斯同時表示，市府無權控制堵車費，但將繼續支持小企業。「紐約市，尤其是華埠，有眾多的小企業。我們希望看到一個繁榮健康的華埠。」

皇后區法拉盛旁花旗球場興建賭場計畫，多次遭到亞裔社區反對，一系列公共安全隱憂是華人最為關注的話題。亞當斯則說紐約市擁有「世界上最優秀的警察部門」，表示將確保與賭場所有者協調，確保公共安全是首要任務。

亞當斯強調，賭場的選址並不是針對某一特定社區，無論在何處修建，他都歡迎賭場項目。「無論是在法拉盛、曼哈頓還是布朗士，賭場都將帶來充分的就業機會和基礎設施的改善。」

他援引皇后區的紐約市雲頂世界(Resorts World New York City)作為範例，認為賭場只要管理得當，不會出現安全問題，反而將促進旅遊業和經濟的騰飛。

儘管賭場風波暫告一段落，盜竊等公共安全問題仍舊困擾華人社區。法拉盛的天景(Skyview)商場內近期就頻發盜竊案。亞當斯表示自己多次到訪天景，稱其是城市小企業的代表商圈之一。「我們也在呼籲州府通過法案，允許我們追究累犯者，同時與小企業合作。」上個月，亞當斯宣布將允許社區組織和商家自願與市警實時分享監控影像，以打擊零售犯罪。

●爭華人支持 無萬能藥

明年將舉行紐約市長選舉，將在近期宣布競選連任的亞當斯，面對已公開宣布參選的對手，包括前市主計長斯靜格(Scott Stringer)和前州長葛謨(Andrew Cuomo)，對自己任內的政績充滿信心。

不過亞當斯也受到一系列競選貪腐醜聞及鄭祺蓉一案纏身；身為亞當斯自布碌崙(布魯克林)擔任區長時期的募款人和助理，鄭祺蓉住家在今年2月底遭到聯邦調查局(FBI)突檢，另外亞當斯競選市長時期籌款的重要地點，法拉盛新世界購物中心的一處辦公室也遭到搜查。

為此亞當斯7日再次強調：「我認識鄭祺蓉很久了，她不僅是華人社區的堅強後盾，也是整個城市的中流砥柱。」

亞當斯表示將配合所有調查，不過他也說，美國法律規定，在沒有被定罪之前，她理應可以工作。

若成功連任市長，亞當斯說，新任期仍將專注於經濟復甦、公共安全和讓城市更宜居。對於將如何爭取華人社區支持，亞當斯表示「沒有萬能藥」，但他將保持政策一致，以期贏得華人選民支持；「有的社區要更好的教育，有的社區要小商業支持，有的社區要安全。這些需求和我的政策都是貫通的。」

●小班制應慎重實施

對於有亞裔家長擔心小班制的實施，將使入讀資優課程和特殊高中競爭加劇，在專訪時，亞當斯強調需要謹慎實施小班制，以確保不減少學生的入學機會。

當被問及特殊高中能否免於小班制限制時，亞當斯表示與華人家長站在同一戰線：「目前法律不允許我們這樣做。我們希望州議會能考慮這一點，不要對表現優異的學校設限。」

亞當斯接受世界日報專訪時表示，支持堵車費無限期推遲。(記者范航瑜／攝影)
亞當斯接受世界日報專訪時表示，支持堵車費無限期推遲。(記者范航瑜／攝影)

亞當斯 華人 堵車費

上一則

MTA陷財務缺口 資金分配須重估

下一則

世報獨家專訪 亞當斯回應華埠訴求：不支持徵收堵車費

延伸閱讀

租金太貴？法拉盛又一老牌餅屋關門

租金太貴？法拉盛又一老牌餅屋關門
紐約投資1000萬招聘教師 力爭達到小班制目標

紐約投資1000萬招聘教師 力爭達到小班制目標
紐約市公廁難找 亞當斯：擬新建、翻修82間

紐約市公廁難找 亞當斯：擬新建、翻修82間
紐約市長：表現優異學校無需縮班

紐約市長：表現優異學校無需縮班

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

2024-06-07 07:14

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題