世報專訪亞當斯 關注堵車費、支持建賭場

亞當斯(左)7日接受世界日報記者范航瑜(右)獨家專訪。(截自專訪畫面)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)7日接受世報獨家專訪，支持堵車費 無限期推遲，並透露將在近期公布競選消息，若成功當選，新任期將致力於保護低收入社區和支持城市經濟復甦。對於競選涉貪案，市府特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)遭聯邦調查，亞當斯則表示仍然相信鄭祺蓉，但也會全力配合調查。

●支持暫停堵車費

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布無限期暫停堵車費，亞當斯支持；他說：「曼哈頓華埠疫情後才剛開始復甦，我們不希望做任何對華埠復甦產生負面影響的事情。」

亞當斯指出，堵車費計畫影響深遠，暫停推行後可獲得更多時間來反思和調查堵車費的最優解。

亞當斯同時表示，市府無權控制堵車費，但將繼續支持小企業。「紐約市，尤其是華埠，有眾多的小企業。我們希望看到一個繁榮健康的華埠。」

皇后區法拉盛旁花旗球場興建賭場計畫，多次遭到亞裔社區反對，一系列公共安全隱憂是華人 最為關注的話題。亞當斯則說紐約市擁有「世界上最優秀的警察部門」，表示將確保與賭場所有者協調，確保公共安全是首要任務。

亞當斯強調，賭場的選址並不是針對某一特定社區，無論在何處修建，他都歡迎賭場項目。「無論是在法拉盛、曼哈頓還是布朗士，賭場都將帶來充分的就業機會和基礎設施的改善。」

他援引皇后區的紐約市雲頂世界(Resorts World New York City)作為範例，認為賭場只要管理得當，不會出現安全問題，反而將促進旅遊業和經濟的騰飛。

儘管賭場風波暫告一段落，盜竊等公共安全問題仍舊困擾華人社區。法拉盛的天景(Skyview)商場內近期就頻發盜竊案。亞當斯表示自己多次到訪天景，稱其是城市小企業的代表商圈之一。「我們也在呼籲州府通過法案，允許我們追究累犯者，同時與小企業合作。」上個月，亞當斯宣布將允許社區組織和商家自願與市警實時分享監控影像，以打擊零售犯罪。

●爭華人支持 無萬能藥

明年將舉行紐約市長選舉，將在近期宣布競選連任的亞當斯，面對已公開宣布參選的對手，包括前市主計長斯靜格(Scott Stringer)和前州長葛謨(Andrew Cuomo)，對自己任內的政績充滿信心。

不過亞當斯也受到一系列競選貪腐醜聞及鄭祺蓉一案纏身；身為亞當斯自布碌崙(布魯克林)擔任區長時期的募款人和助理，鄭祺蓉住家在今年2月底遭到聯邦調查局(FBI)突檢，另外亞當斯競選市長時期籌款的重要地點，法拉盛新世界購物中心的一處辦公室也遭到搜查。

為此亞當斯7日再次強調：「我認識鄭祺蓉很久了，她不僅是華人社區的堅強後盾，也是整個城市的中流砥柱。」

亞當斯表示將配合所有調查，不過他也說，美國法律規定，在沒有被定罪之前，她理應可以工作。

若成功連任市長，亞當斯說，新任期仍將專注於經濟復甦、公共安全和讓城市更宜居。對於將如何爭取華人社區支持，亞當斯表示「沒有萬能藥」，但他將保持政策一致，以期贏得華人選民支持；「有的社區要更好的教育，有的社區要小商業支持，有的社區要安全。這些需求和我的政策都是貫通的。」

●小班制應慎重實施

對於有亞裔家長擔心小班制的實施，將使入讀資優課程和特殊高中競爭加劇，在專訪時，亞當斯強調需要謹慎實施小班制，以確保不減少學生的入學機會。