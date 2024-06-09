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世報獨家專訪 亞當斯回應華埠訴求：不支持徵收堵車費

記者范航瑜／紐約報導
紐約市長亞當斯7日接受世界日報獨家專訪，表示支持暫停實施堵車費計畫。(截自專訪視頻畫面)
紐約市長亞當斯7日接受世界日報獨家專訪，表示支持暫停實施堵車費計畫。(截自專訪視頻畫面)

紐約市曼哈頓原定於6月30日起徵收堵車費，但這一計畫日前被州長霍楚(Kathy Hochul)叫停，紐約市長亞當斯(Eric Admas)7日接受「世界日報」獨家專訪表示，他支持堵車費徵收無限期推遲的決定，強調「任何形式的堵車費都不能以犧牲低收入和工薪階層為前提」。

原定收取堵車費的「中央商務區」為曼哈頓60街以南區域，其中包括華埠，此前華人社區表一再表達反對聲音，擔心一旦開始收取堵車費，將會導致其他社區民眾刻意避免進入收費區，進而影響華埠的人流及生意，同時也會增加華埠居民的生活成本，為此華埠代表李翠珊發起反堵車費組織，針對該計畫提起訴訟，除此之外還有其他至少四起針對堵車費計畫的訴訟。

暫停推行 尋求解決堵塞方法

亞當斯受訪時說，堵車費徵收計畫若貿然推行，將對紐約市的旅遊業和工薪階層造成打擊，他支持州長的決定，暫停推行，以讓政府獲得更多時間來尋找並調查解決曼哈頓壅堵問題，以及拓展大都會運輸署(MTA)資金來源的最優辦法。

紐約市長亞當斯7日接受本報獨家專訪表示，他支持州長霍楚無限期推遲徵收曼哈頓堵車費...
紐約市長亞當斯7日接受本報獨家專訪表示，他支持州長霍楚無限期推遲徵收曼哈頓堵車費的決定。圖為曼哈頓街道新安裝的收費系統。(路透)

在州長霍楚暫停實施堵車費計畫後，原本MTA計畫的用於修繕交通系統所需的10億元，以及預計實施堵車費可帶來的150億元收益，可能沒有著落，為此州議會7日在本屆會期休會最後一天仍持續開會，討論如何彌補缺口，但最後卻宣布在無法尋得解決方法的情況下結束本屆會期，直至明年1月才將再開啟新會期。

紐約市府無權控制是否徵收堵車費

雖然堵車費徵收區域在曼哈頓，且大都會運輸署(MTA)董事會中也有市府成員，但亞當斯說，市府無權控制堵車費是否或如何徵收，該計畫主要由MTA和州議會負責，不過市府將繼續支持小企業。

他說，「紐約市，尤其是曼哈頓華埠有眾多的小企業。我們希望看到一個繁榮健康的華埠。」

專訪中，亞當斯表達了爭取連任的決心，也針對華人關心的皇后區法拉盛花旗球場賭場計畫、公校小班制等，並對被指涉及競選貪腐和特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)一案作說明。

亞當斯說，他將近期宣布爭取連任的計畫，若連任，他仍將專注於經濟復甦、公共安全和讓城市更宜居，希望獲得華人社區的支持。更多專訪內容請見B1紐約社區版。

堵車費 華埠 亞當斯

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世報專訪亞當斯 關注堵車費、支持建賭場

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