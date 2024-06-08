響應大趨勢 華埠禮品店結業 原址將開茶飲店

華埠結業禮品店址將開茶飲店，助推進駐熱潮。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 社區歷史最悠久的商戶之一「丁友鴻禮品公司」(Ting's Gift Shop)日前宣布結業，令社區眾人感到惋惜與不捨，也反映出時代發展對小型企業的影響；在該店清空撤出後，其鋪位將被哪類商家接手受到社區關心，近日有消息傳出，店鋪將由茶飲店接手店址開業。

開業於1950年代的丁友鴻禮品公司，在上月宣布結業並舉辦告別活動後，已在近日完成店鋪清理並撤出，目前店內僅剩空蕩的貨價和陳舊的裝潢。在社區成員對這一變化感到傷感的同時，也有人關心新的租戶將如何利用這一空間。

根據多位熟悉社區人士，在此位於披露街(Pell St.)交宰也街(Doyer St.)的店址處，將有「手打檸檬茶」飲品店進駐。其中一位知情人表示，該店即將開始翻新工程，有望在兩至三個月內完成並開業。據悉，店主為華人 並居住在華埠，從中國獲得商品配料或授權，並計畫同時開設兩家店鋪。

除禮品店舊址外，另一店鋪則位於擺也街(Bayard St.)，目前已進入裝修程序。在兩店即將開業的同時，華埠則正迎來新一輪茶飲店進駐熱潮，如「吃茶三千」、「瓷禧」(Teazzi Tea)和「瀾記」(Laankee)等知名茶飲連鎖店在近日相繼開業，令街頭不斷出現排長隊的景象。

此外，華埠已有更早入駐的「一芳」和「貢茶」等品牌。於此同時，中國連鎖茶飲品牌「喜茶」也即將在華埠連續開設兩家分店，分別位於格蘭街(Grand St.)240號和拉菲逸街(Lafayette St.)106號。自去年12月起，喜茶通過開放加盟，在紐約市 快速擴張、接連進駐華人社區。

據官方統計，喜茶在五行政區內已開業和準備中的門店已達七家。喜茶海外地區負責人顧雨佳表示，目前美國的銷售數據給予深圳總部「很多信心」，且門店擴張的速度「取決於消費者的認知」。他說，未來會繼續根據消費者的反饋不斷調整開店速率。

根據華埠商業改進區(Chinatown BID)2023年數據，去年社區內共有茶飲店90家，其中包含咖啡、奶茶和烘焙店等商鋪。目前，在多個新門店開業後，最新情況已遠超這一數量。