我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…羽毛球拍斷裂飛出插入頭骨 新澤西6歲女童身亡

「媽不讓我看心理師」華裔脫口秀演員黃君儀談痛苦經歷

響應大趨勢 華埠禮品店結業 原址將開茶飲店

記者劉梓祁／紐約報導
華埠結業禮品店址將開茶飲店，助推進駐熱潮。(記者劉梓祁／攝影)
華埠結業禮品店址將開茶飲店，助推進駐熱潮。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠社區歷史最悠久的商戶之一「丁友鴻禮品公司」(Ting's Gift Shop)日前宣布結業，令社區眾人感到惋惜與不捨，也反映出時代發展對小型企業的影響；在該店清空撤出後，其鋪位將被哪類商家接手受到社區關心，近日有消息傳出，店鋪將由茶飲店接手店址開業。

開業於1950年代的丁友鴻禮品公司，在上月宣布結業並舉辦告別活動後，已在近日完成店鋪清理並撤出，目前店內僅剩空蕩的貨價和陳舊的裝潢。在社區成員對這一變化感到傷感的同時，也有人關心新的租戶將如何利用這一空間。

根據多位熟悉社區人士，在此位於披露街(Pell St.)交宰也街(Doyer St.)的店址處，將有「手打檸檬茶」飲品店進駐。其中一位知情人表示，該店即將開始翻新工程，有望在兩至三個月內完成並開業。據悉，店主為華人並居住在華埠，從中國獲得商品配料或授權，並計畫同時開設兩家店鋪。

除禮品店舊址外，另一店鋪則位於擺也街(Bayard St.)，目前已進入裝修程序。在兩店即將開業的同時，華埠則正迎來新一輪茶飲店進駐熱潮，如「吃茶三千」、「瓷禧」(Teazzi Tea)和「瀾記」(Laankee)等知名茶飲連鎖店在近日相繼開業，令街頭不斷出現排長隊的景象。

此外，華埠已有更早入駐的「一芳」和「貢茶」等品牌。於此同時，中國連鎖茶飲品牌「喜茶」也即將在華埠連續開設兩家分店，分別位於格蘭街(Grand St.)240號和拉菲逸街(Lafayette St.)106號。自去年12月起，喜茶通過開放加盟，在紐約市快速擴張、接連進駐華人社區。

據官方統計，喜茶在五行政區內已開業和準備中的門店已達七家。喜茶海外地區負責人顧雨佳表示，目前美國的銷售數據給予深圳總部「很多信心」，且門店擴張的速度「取決於消費者的認知」。他說，未來會繼續根據消費者的反饋不斷調整開店速率。

根據華埠商業改進區(Chinatown BID)2023年數據，去年社區內共有茶飲店90家，其中包含咖啡、奶茶和烘焙店等商鋪。目前，在多個新門店開業後，最新情況已遠超這一數量。

華埠 華人 紐約市

上一則

租金太貴？法拉盛又一老牌餅屋關門

延伸閱讀

H Mart攜手社區領袖 共商公共安全與區域發展

H Mart攜手社區領袖 共商公共安全與區域發展
洛杉磯華埠東亞國際銀行前主管 貪污70萬獲刑3年

洛杉磯華埠東亞國際銀行前主管 貪污70萬獲刑3年
芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高
RWJBH亞太裔傳統月社區健康日義診活動成功舉辦

RWJBH亞太裔傳統月社區健康日義診活動成功舉辦

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪。(記者高雲兒／攝影)

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

2024-06-07 06:24
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工
恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…
華人豪華海景房 一口氣降40萬求售

華人豪華海景房 一口氣降40萬求售
他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億

他的YouTube頻道有2.6億訂戶全球最多 傳年賺7億
家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法

家政女王這一招 蕃茄變出簡單新吃法