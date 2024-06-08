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租金太貴？法拉盛又一老牌餅屋關門

記者尤昱程／紐約報導
位於緬街上的老字號餅屋即將關門。(記者尤昱程／攝影)
位於緬街上的老字號餅屋即將關門。(記者尤昱程／攝影)

位於皇后區法拉盛緬街(Main St.)上的香草烘焙坊，近日悄悄地在門口張貼了將營業到本月底的告示，但即便在平日，店內座位一如往常的座無虛席；法拉盛商改區表示，新冠疫情後法拉盛店租金水漲船高，加上新的商家如雨後春筍般出現，老字號若沒有進行多元化經營，恐怕難以競爭。

香草烘焙坊在地經營將近20年，此次關門的消息無預警，僅在門口貼上「因租約到期，即將在6月底結束營業」的告示，而周遭店家皆表示，不曉得烘焙坊即將結束營業。

走進店內，座位區依舊是坐滿的狀態，絲毫看不出生意有受影響，時常來光顧的吳女士表示，疫情前這間麵包坊的生意好上太多了，雖然現在也是不錯，但已經沒有往常的好。

一旁的李女士說：「這是法拉盛為數不多有內用座位區享受麵包的老牌烘焙坊，雖然很可惜，但也只能接受。」

香草烘焙坊員工表示，因為租約到期，老闆決定結束營業，總有顧客表達惋惜，但舊的不去、新的不來，會有其他新的店鋪展開；她也表示，若老闆能夠找到新的地點，那麼香草烘焙坊或許未來還會和大家見面。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，香草烘焙坊的結業非常可惜。他說，法拉盛地區房租上漲可能為原因之一，且自從疫情後，就可以發現該店內的貨物沒有以往充足，就算有眾多客源支撐，平價銷售策略也抵消不了租金過高的成本支出。

另外則是法拉盛近年來許多新商家開設，將老字號店鋪的客源吸走，余鈿崧表示，汰舊換新是必然的，若這些傳統商店想要增加競爭力，不能只是靠傳統經營策略；他說，老商家一定要多元化經營，例如增加廣告或者行銷等手法，並開發新的客源，如果不想一些新的措施，那相當於坐以待斃。

香草烘焙坊門口貼上即將關門的通知。(記者尤昱程／攝影)
香草烘焙坊門口貼上即將關門的通知。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛 疫情 租金

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