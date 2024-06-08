挺「滅共領袖」 郭文貴支持者擠滿法庭

郭文貴支持者庭外辱罵反對者。(記者劉梓祁／攝影)

中國流亡富商郭文貴 (Ho Wan Kwok)涉10億元詐騙案，自進入陪審團審判程序後已有近兩周，控方先後傳喚有前投資者、奢侈品銷售和聯邦調查員等證人到場，以嘗試佐證郭通過複雜企業架構所製造的騙局；與之相反，旁聽席則每日均由支持者坐滿，7日支持者還在庭外辱罵自稱受害者的反對人士。

本次預計持續七周的庭審在曼哈頓聯邦法院進行，期間大批從各地而來的郭文貴支持者，每日準時現身以表達對其口中「滅共領袖」的支持。

聯邦法院內一名無法具名的工作人員表示，自郭文貴審判開始後，進入建築的亞裔可見有「明顯增多」，且他們所前往樓層均是郭案開庭的26層。該名男性工作人員還說，他們通常在法院早晨8時開門不久後便進入排隊安檢，從而避開9時前的排隊高峰。過去兩周，郭案的開庭時間均為早上9時。

郭文貴支持者庭外辱罵反對者。(記者劉梓祁／攝影)

根據多位參與旁聽的華人，郭案法庭中留予公眾的座位，在每日8時30分前後便被占滿，可容納約50人。因此，有大量聽審人士被安排進入另一樓層的房間收看直播，7日當天有近30人。進入法庭人群中，多人以「七哥」、「郭先生」代稱郭文貴，並在郭進入後與其隔空交流，其中有人用手比出心形。

前骨幹李婭作證 稱面對中共 威脅

同時，有多人來自支持郭文貴的自媒體頻道，在場記錄庭審經過並每日錄製評論節目。他們在節目中表示，控方所列出不利於郭的證據，可視為對其「滅共計畫」的宣傳。他們認為，因目前願景仍未實現，一切針對郭的指控都沒有依據。其它旁聽者則來自市內、國內和海外的不同區域。

當日庭審中，控辯雙方繼續就合作細節向曾為郭團隊骨幹的證人李婭(Ya Li)展開詢問。在出庭作證的第三日，李婭多次向辯方提問表示「不知道」和「不記得」。儘管她指自己曾被郭文貴欺騙和誤導，但她強調自己作證並不為反對郭，而是「講述事實」。她說，出庭讓一向小心的自己「面對著更大的來自中共的威脅」。

郭被揭以450萬買限量布加迪

另外，德州跑車經銷商和聯邦調查局(FBI)紐約調查員也分別到場作證，前者表示郭文貴以「G-Club」的名義以450萬購得一輛限量布加迪(Bugatti)，後者則說在郭位於中央公園旁酒店內的豪華公寓中，搜出郭的高級西裝、國際駕照 、活動流程以及放於床墊下的手機和印有「八一」字樣的胸針等。

郭文貴庭審，華男在法院外舉牌抗議。(記者劉梓祁／攝影)

庭審前後，一位戴有口罩和帽子的華男在法院外舉牌抗議，列出多位郭及其骨幹的姓名，指其組織詐騙並拒絕退款。該男子表示，自己居住在紐約。多位郭的支持者在步出法庭後，與此男子發生口角並多次用粗言穢語辱罵對方。