我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

記者高雲兒／紐約報導

華人走線客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪，在討要到一部份薪水後，老闆張女士稱餘款發放需身分證明，雙方在經激烈爭吵後，張女士支付了剩餘薪水，但她表示，此事另有隱情，她也一肚子苦水，將來不會再請華人做工。

張女士說，二人手腳慢，懶散不願工作，且范先生總是不洗澡，讓她無法忍受，「我其實有暗示，說他三天不換衣服，他說沒有換洗的，我還讓人送他到沃爾瑪，讓他買些換洗衣服」。張女士說，十天後，范先生仍然沒洗澡也沒換衣服，「其它員工找我投訴，說他都臭了」，於是才決定解雇他。

劉先生方面曾表示挨餓五天，張女士表示是無稽之談，「我們做餐車的都在遊樂場附近，怎麼可能沒有吃的，而且他的房車裡有很多我買的米麵油，我還每周送他們去兩趟沃爾瑪，帶他們買菜和肉。」劉先生回應此事說，他因民族問題食物受限，且遊樂場物價高，當時已沒錢購買。

二人也控訴張女士讓他們免費幫忙洗車和擦車。張女士回，自己義務帶員工買菜，所以讓他們洗車回報，「很多老外員工用了老闆的車都是要給20元」。

至於薪水問題，張女士表示，起初說好的價格的確是100元一天，70元半天，但因對二人工作不滿意，她曾在第一周結束後表示需要降薪，「他們說可以接受，還想試試」。她說，二人來回車費都由她支付，「一個人270塊錢，都是我給的，還車接車送」。

劉先生和范先生否認張女士曾提出降薪，並表示因為這場薪水爭議，他們過去兩個月一直追討欠薪，未能專心尋找其他工作。5日，他們再次找到張女士要求支付剩餘薪水。在收到他們的護照複印件後，張女士支付了餘款，並解釋，要求護照是為了避免進一步的糾紛。

張女士說，未來不打算再用華工。「我從去年開始用一些華人，想著語言上比較方便，但經常只能勉強用一段時間，手腳很慢，奸懶饞滑，到現在只有一兩個好的。」

5日同樣前往討薪的紅蘋果工作介紹所負責人耿行說，即使員工表現不佳，也應當支付正常薪水，「你可以開除他，如果你說給了車費，可以把車費扣了再給，但是不能不給，這都是20多年的行規」。

她補充，張女士之前的薪資安排是每月2500元，但最近改為按日計薪，且因工作天數不定導致工資偏低。她表示，這樣的工資水平很難吸引和保留質量合格的員工，「又想要能幹，工資又不高，怎麼可能呢」。

華人 沃爾瑪 走線

上一則

曼哈頓華埠東百老匯 爆遊民攤販傷人案

下一則

2華人走線客稱遇「無良老闆」被欠薪 舉牌抗議討薪水

延伸閱讀

華裔走線客稱遇紐約無良老闆拖欠工資 舉牌抗議討薪水

華裔走線客稱遇紐約無良老闆拖欠工資 舉牌抗議討薪水
通膨衝擊業績 目標、沃爾瑪等降價求生 入夏有便宜可撿

通膨衝擊業績 目標、沃爾瑪等降價求生 入夏有便宜可撿
台最低工資 估明年漲幅至少4%

台最低工資 估明年漲幅至少4%
亞裔傳統月／紀念太平洋鐵路155周年 華工紀念碑入列

亞裔傳統月／紀念太平洋鐵路155周年 華工紀念碑入列

熱門新聞

徐皓明和媽媽以及外婆。(徐皓明提供)

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

2024-06-06 22:28
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初