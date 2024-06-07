拖欠華人走線客工資？老闆吐苦水：再也不用華工

華人走線 客范先生和劉先生稱因工資被拖欠而被迫討薪，在討要到一部份薪水後，老闆張女士稱餘款發放需身分證明，雙方在經激烈爭吵後，張女士支付了剩餘薪水，但她表示，此事另有隱情，她也一肚子苦水，將來不會再請華人做工。

張女士說，二人手腳慢，懶散不願工作，且范先生總是不洗澡，讓她無法忍受，「我其實有暗示，說他三天不換衣服，他說沒有換洗的，我還讓人送他到沃爾瑪 ，讓他買些換洗衣服」。張女士說，十天後，范先生仍然沒洗澡也沒換衣服，「其它員工找我投訴，說他都臭了」，於是才決定解雇他。

劉先生方面曾表示挨餓五天，張女士表示是無稽之談，「我們做餐車的都在遊樂場附近，怎麼可能沒有吃的，而且他的房車裡有很多我買的米麵油，我還每周送他們去兩趟沃爾瑪，帶他們買菜和肉。」劉先生回應此事說，他因民族問題食物受限，且遊樂場物價高，當時已沒錢購買。

二人也控訴張女士讓他們免費幫忙洗車和擦車。張女士回，自己義務帶員工買菜，所以讓他們洗車回報，「很多老外員工用了老闆的車都是要給20元」。

至於薪水問題，張女士表示，起初說好的價格的確是100元一天，70元半天，但因對二人工作不滿意，她曾在第一周結束後表示需要降薪，「他們說可以接受，還想試試」。她說，二人來回車費都由她支付，「一個人270塊錢，都是我給的，還車接車送」。

劉先生和范先生否認張女士曾提出降薪，並表示因為這場薪水爭議，他們過去兩個月一直追討欠薪，未能專心尋找其他工作。5日，他們再次找到張女士要求支付剩餘薪水。在收到他們的護照複印件後，張女士支付了餘款，並解釋，要求護照是為了避免進一步的糾紛。

張女士說，未來不打算再用華工。「我從去年開始用一些華人，想著語言上比較方便，但經常只能勉強用一段時間，手腳很慢，奸懶饞滑，到現在只有一兩個好的。」

5日同樣前往討薪的紅蘋果工作介紹所負責人耿行說，即使員工表現不佳，也應當支付正常薪水，「你可以開除他，如果你說給了車費，可以把車費扣了再給，但是不能不給，這都是20多年的行規」。

她補充，張女士之前的薪資安排是每月2500元，但最近改為按日計薪，且因工作天數不定導致工資偏低。她表示，這樣的工資水平很難吸引和保留質量合格的員工，「又想要能幹，工資又不高，怎麼可能呢」。