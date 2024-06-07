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中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

2華人走線客稱遇「無良老闆」被欠薪 舉牌抗議討薪水

記者高雲兒／紐約報導
最近得知張女士在史泰登島經營生意的消息後，范先生和劉先生前往舉牌討薪。(記者高雲兒／攝影)
最近得知張女士在史泰登島經營生意的消息後，范先生和劉先生前往舉牌討薪。(記者高雲兒／攝影)

今年初來到美國的走線客范先生和劉先生，經法拉盛某一工作介紹所去往外州工作，根據他們的敘述，他們碰到了拖欠部分工資的「無良老闆」，於是不得不上門討薪，「討薪不是為錢，而是為一口氣。」

范先生的上庭證明。(范先生提供)
范先生的上庭證明。(范先生提供)

范先生和劉先生在今年2月入境美國，他們來到紐約法拉盛後，經由紅蘋果工作介紹所，獲得了一份外州的餐車工作，主要負責製作冰淇淋，工資為每天100元，半天70元。

4月3日，二人坐車前往南卡，范先生說，坐車十幾個小時到達後，老闆張女士沒有讓他們休息，就直接讓他們洗車擦車，第二天開始，二人早上9時多開始上班，直至晚上9時多收工，「中間沒有休息，最多中午吃飯休息二、三十分鐘，下了班回住處才能自己做晚飯。」

范先生說，在南卡工作期間，張女士經常說他動作慢，「我和另一個幹了兩年的老手是不能比，但其實並不慢，而且她一直讓我幹各種雜活」。之後范先生和張女士去往北卡，工作半天後，張女士就不再讓范先生工作，「我等了兩天，然後我就問她，她就找了個理由，說我不洗澡，就不要我了，我說你不要我也行，把工資給我結清，她說一分錢不會少我」。

范先生推測，北卡期間生意不佳，所以張女士才藉故辭退他。他說，張女士第二天買了車票，並在送他到車站時給了400元，比他本應得的工資少了270元，「她還把我的行李扔下來，我說，不給錢我就不下車」。二人在車上起了爭執，引來了附近的警察，警方表示此類案件需要開庭解決。

另一方面，劉先生在南卡工作一周後，跟著張女士的親屬前往阿拉巴馬州工作了四天；劉先生說，因為安排上的陰差陽錯，他沒有及時回到南卡，只能待在房車裡，「餓了我五天，也沒人管我，沒有交通工具，附近沒有吃的，還好我之前去超市有些存貨。」

劉先生說，他和紅蘋果工作介紹所負責人耿行說明後，由耿行聯繫張女士，張女士親屬才為劉先生買車票並送到車站，在車站買了三明治，但是工資沒有結清，「除了開頭給了我200塊，剩下還欠480元。」

范先生說，他在知道張女士資料後，立即去北卡法院遞交資料，繳納100多元。(范先生...
范先生說，他在知道張女士資料後，立即去北卡法院遞交資料，繳納100多元。(范先生提供)

范先生說，他在知道張女士資料後，立即去北卡法院遞交資料，繳納100多元；5月28日，他再次來到北卡上庭，最終不了了之，「前後花了1000多塊，又花時間又花精力，我到了紐約也一直在找她，就為了一口氣。」

最近得知張女士在史泰登島經營生意後，范先生和劉先生在3日前往前往，舉牌討薪。一番抗議後，他們獲得了部分欠薪。然而，對於剩餘的一半薪水，張女士要求他們出示身分證件才願支付。對此，劉先生和范先生表示他們的堅持不僅是為了金錢，更是為了維護自身的權利。

南卡 北卡 法拉盛

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