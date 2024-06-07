紐約前市長辦公室華裔官員 涉銀行欺詐千萬元被捕

在前市長白思豪(右)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(中)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元及洗錢，遭到逮捕並被起訴。(取自林漢明臉書)

紐約南區聯邦檢察官辦公室6日宣布，曾在前市長白思豪 (Bill de Blasio)任內擔任市長辦公室社區選民服務主任的林漢明(Tommy Lin)，因涉嫌參與詐騙金融機構超過1000萬元並通過國外加密貨幣交易所洗錢而被捕並被起訴。他被控一項合謀銀行欺詐罪、一項合謀影響金融機構電信欺詐罪、一項嚴重身分盜竊罪，若罪成，可面臨30年監禁。

根據起訴書，住在皇后區森林小丘的林漢明在2014年至2019年擔任市長辦公室社區選民服務主任，還擔任市警局亞裔 顧問委員會高級顧問。雖然起訴書未指出其中文姓名，但根據社交媒體領英資料，林漢明的履歷與起訴書中的被告吻合。

知情人士透露，林漢明自白思豪擔任紐約市公益維護人期間就加入其團隊，在白思豪競選市長期間，他在亞裔社區助選，主要活躍於白思豪第一任期，經常代表白思豪參加華人 社區活動，第二任期被調任至環保局擔任社區協調員。

起訴書指，林漢明和及其三名同夥高忠實(Zhong Shi Gao，音譯，下同)、徐乃峰(Naifeng Xu)和蔣飛(Fei Jiang)，在2018年至2022年期間參與了一項從銀行竊取數百萬元的計畫，通過在他們控制的帳戶之間轉移資金，然後虛假報告這些轉帳是未經授權的，從而誘使金融機構將這些轉帳金額返還給他們。在當事銀行調查結束發現上當時，他們早已將贓款轉移到國外的加密貨幣平台中。這導致十餘家銀行實際損失超過1000萬元。

林的三名同夥去年11月已遭起訴。檢方表示，林漢明在此案中扮演協助的角色，提供了詐騙所用帳戶持有者的姓名和出生日期，並幫助同夥作背景調查，確保他們未被執法人員盯上。此外，林漢明還接受了一筆2萬元的賄賂，以安排移民和海關執法局(ICE)官員逮捕一名曾參與該詐騙計畫但後來心懷不滿的同夥。

曾與林漢明經常在社區活動中接觸的法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得表示，印象中林漢明雖然身有殘疾，但人很上進，知道他很喜歡交朋友。他表示，如果林犯罪屬實，希望以此告誡目前在市政機關任職的亞裔人士潔身自好，「有時跟社區接觸多了，難免會牽扯進不可預知的情況，稍有不慎就會出現問題，要珍惜自己的羽毛」。