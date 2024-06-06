網戀殺豬盤猖獗 紐約州檢察長發布預警

針對愈發猖獗的網路「殺豬盤」詐騙，紐約州檢察長詹樂霞專門發布消費者預警，介紹騙術並分享防詐經驗。(美聯社)

對於名為「殺豬盤 」的網戀詐騙愈發猖獗的情況，紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室近日發布消費者預警，呼籲紐約人警惕相關騙術，如遇詐騙，則應積極向執法機構和社群平台報告。

詹樂霞介紹，詐騙者會在社群平台或約會軟體尋找潛在目標，並引導潛在受害者將溝通渠道轉移至加密聊天平台上，然後開始花費大量時間鋪墊感情，通過各種方式引誘受害者墜入情網。詐騙者通常會將自己包裝成經驗豐富的投資 者，在感情攻勢和利益誘惑的雙重夾擊下，尋求充分的信任。此後，詐騙者開始放出誘餌，向受害人推薦一些投資機會，這些項目通常是加密貨幣等技術含量較高的事物。

當目標上鉤後，詐騙者也不會馬上收網。受害者所「投資」的帳戶起初通常都會有所增加，使其進一步放下警惕、投入更多，等到適當的時機，詐騙者才會收網。此時，投入的金錢早已不知被轉移至何處，受害者即時意識到上當，也很難再去追回損失。此後，詐騙者便將其拉黑，斷絕聯繫。

之所以被稱為「殺豬盤」，因為詐騙者在最終收網之前，會花費大量的時間及情感成本去「養肥」受害者的信任，就像將豬養肥然後宰殺的過程。

檢察長辦公室建議，對於在網上遇到的所有陌生人盡量保持警惕性，尤其是那些僅停留於網戀、卻長期以種種理由拒絕見面，或試圖套取個人身分甚至帳戶等信息的人。而在決定投資之前，也要做足功課，向專業人士尋求建議，同時也需要對所有過於完美的回報許諾保持懷疑。

一旦成為詐騙受害者，可撥打(800)771-7755報告、或與檢察長辦公室取得聯絡。