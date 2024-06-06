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心理醫師：孩童被害者、侵害者 都應及時輔導

記者顏潔恩／紐約報導

史泰登島一間早教中心近期發生一起華裔女童被男童性侵事件，由於受害者和侵害者都是幼童，導致問題處理起來相當棘手；專為華裔家庭提供心理治療的美國臨床心理博士曹君鴻說，不僅男女童應及時接受心理輔導，以免往後的個人行為發展受到負面影響，雙方家長也應學習與孩子們妥善溝通，以正確的言語和引導方式讓他們意識到事態嚴重性。

曹君鴻首先稱讚該名母親立即採取了行動，就目前看來，女童已出現創傷後的壓力症候群(PTSD)，對周圍甚至是母親已不信任；她強調，這種傷害對小孩的記憶是很強的，還會引發惡夢、抑鬱、對人事物產生很大的恐懼、不吃飯，甚至有憤怒的表現，會用暴力打人的形式來保護自己，這些都是短期內可能出現的症狀。

若家長不正視孩子們應通過心理輔導治療創傷的需求，長期而言，他們步入青春期後問題會更棘手，例如低自尊的表現、不喜歡自己的身體、很難與人建立邊界感、有自殺自殘行為等；此時若要他們自我消化，在無正確引導下會誤用酒精、毒品麻痺自己。

不僅女童需要調整心境，家長也在事件中被間接傷害，也應接受輔導，勿過於責怪自己；她說，眼下需要讓女童感覺到在被保護和關愛的環境中，配合治療走出陰影，家長也應學習如何針對此話題與孩子溝通，最後才能康復。

至於四歲男童如何過早接觸這些性知識，有必要朝其父母追溯原因，畢竟心智尚未成熟的小孩，欠缺行為和思考能力，同時還要考慮到男童本身是否也遭他人猥褻的可能性，因而產生該行為；通過專業治療，男童才會真正意識到行為的錯誤，以免繼續侵害他人，不及時糾正，長大後也可能會陷入藥物濫用、反社會行為，涉及性犯罪的機率也來得高。

曹君鴻表示，家長每日應抽空與孩子們多交流，觀察他們的言行舉止；無論是侵害者或被害者，都會在日常生活中露出不尋常的蛛絲馬跡，家長要及時詢問和干預，保護自己的孩子免受害、或傷害別人。

華裔 史泰登島 毒品

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