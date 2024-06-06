紐約「堵車費徵收」無限期延後 分析：為民主黨年底選舉

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日突然宣布，認為徵收堵車費計畫實施的時機並不理想，該計畫將無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

引發巨大爭議及法律訴訟的曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)徵收計畫，在獲得聯邦和大都會運輸署(MTA)的批准後，原訂於6月30日起實施，但紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)5日突然宣布，她認為實施該計畫的時機並不理想，因此徵收計畫將無限期延後。

此前，經過數十年討論和籌備的堵車費計畫，已在多輪公眾評論和政府審核後，確定對駛入曼哈頓60街以南的多數車輛徵收15元，並從本月底開始實施。在市內多條公路的電子屏幕中，也於近日顯示「堵車費將從6月30日開始徵收」，以便提醒在此區域進出的駕車人。

反對霍楚延後堵車費計畫的民眾，5日在霍楚的曼哈頓辦公室外抗議。（美聯社）

但霍楚5日無預警宣布，因認為原訂的實施時機不理想，且阻礙通勤者進入尚未完全從疫情中恢復的「中央商務區」，因此將無限期延後徵費的起始時間。此前，霍楚曾支持徵收堵車費，並多次表示收費將有利於緩解堵塞和提升空氣品質。

霍楚表示，做出這一決定並不容易，但相信在新冠疫情持續影響城市經濟以及工薪家庭的大背景下，這一決定至關重要，「對有經濟能力的市民而言，15元的收費或許不多，但對辛勤工作或中產階級家庭來說，費用或許會超出他們的預算」。

有分析指出，霍楚此舉或有助於同屬民主黨 的候選人在大選年獲得支持，也有消息指她做出此決定，是為了回應國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表達的擔憂，他期望在11月的大選中民主黨可以重新掌控眾院。

紐約州長霍楚5日突然宣布，原本要在本月30日實施曼哈頓堵車費計畫，無限期延後。（美聯社）

根據MTA文件，堵車費計畫每年創造至少10億元收入，從而用於交通系統內的硬體升級。如今為填補每年10億元的資金缺口，霍楚也正在考慮向紐約市的企業徵稅，但此舉須得到州議會批准，而當前州議會的立法季即將結束。

同時，有大量代表司機、醫務人員等必要工作人員的工會、以及居住在收費區域外的居民，強烈反對延期徵收堵車費。 民主黨州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，她對霍楚的決定感到「不滿」，延期徵收很可能導致計畫最終無法落實。

交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和傳播總監皮爾斯坦(Danny Pearlstein)也說，暫停收費計畫是「對數百萬公共交通乘客的巨大背叛」，也意味著霍楚將聽從前總統川普(Donald Trump)等人的建議。

目前至少有五起針對堵車費計畫的訴訟，原告分別為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起反堵車費組織和華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民等。