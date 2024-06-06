我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一覺醒來成全球第13大富豪 黃仁勳對身價暴漲這樣說

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

紐約「堵車費徵收」無限期延後 分析：為民主黨年底選舉

記者劉梓祁／紐約報導
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日突然宣布，認為徵收堵車費計畫實施的時機並不理想，該計畫將無限期延後。(記者范航瑜／攝影)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日突然宣布，認為徵收堵車費計畫實施的時機並不理想，該計畫將無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

引發巨大爭議及法律訴訟的曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)徵收計畫，在獲得聯邦和大都會運輸署(MTA)的批准後，原訂於6月30日起實施，但紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日突然宣布，她認為實施該計畫的時機並不理想，因此徵收計畫將無限期延後。

此前，經過數十年討論和籌備的堵車費計畫，已在多輪公眾評論和政府審核後，確定對駛入曼哈頓60街以南的多數車輛徵收15元，並從本月底開始實施。在市內多條公路的電子屏幕中，也於近日顯示「堵車費將從6月30日開始徵收」，以便提醒在此區域進出的駕車人。

反對霍楚延後堵車費計畫的民眾，5日在霍楚的曼哈頓辦公室外抗議。（美聯社）
反對霍楚延後堵車費計畫的民眾，5日在霍楚的曼哈頓辦公室外抗議。（美聯社）

但霍楚5日無預警宣布，因認為原訂的實施時機不理想，且阻礙通勤者進入尚未完全從疫情中恢復的「中央商務區」，因此將無限期延後徵費的起始時間。此前，霍楚曾支持徵收堵車費，並多次表示收費將有利於緩解堵塞和提升空氣品質。

霍楚表示，做出這一決定並不容易，但相信在新冠疫情持續影響城市經濟以及工薪家庭的大背景下，這一決定至關重要，「對有經濟能力的市民而言，15元的收費或許不多，但對辛勤工作或中產階級家庭來說，費用或許會超出他們的預算」。

有分析指出，霍楚此舉或有助於同屬民主黨的候選人在大選年獲得支持，也有消息指她做出此決定，是為了回應國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)表達的擔憂，他期望在11月的大選中民主黨可以重新掌控眾院。

紐約州長霍楚5日突然宣布，原本要在本月30日實施曼哈頓堵車費計畫，無限期延後。（...
紐約州長霍楚5日突然宣布，原本要在本月30日實施曼哈頓堵車費計畫，無限期延後。（美聯社）

根據MTA文件，堵車費計畫每年創造至少10億元收入，從而用於交通系統內的硬體升級。如今為填補每年10億元的資金缺口，霍楚也正在考慮向紐約市的企業徵稅，但此舉須得到州議會批准，而當前州議會的立法季即將結束。

同時，有大量代表司機、醫務人員等必要工作人員的工會、以及居住在收費區域外的居民，強烈反對延期徵收堵車費。 民主黨州參議員克魯格(Liz Krueger)表示，她對霍楚的決定感到「不滿」，延期徵收很可能導致計畫最終無法落實。

交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和傳播總監皮爾斯坦(Danny Pearlstein)也說，暫停收費計畫是「對數百萬公共交通乘客的巨大背叛」，也意味著霍楚將聽從前總統川普(Donald Trump)等人的建議。

目前至少有五起針對堵車費計畫的訴訟，原告分別為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起反堵車費組織和華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民等。

堵車費 霍楚 民主黨

上一則

史島3歲華裔女童遭男同學猥褻 母怒批校、警不作為

延伸閱讀

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
邊境問題多嚴重？民主黨議員稱沒看到…20偷渡客突現身

邊境問題多嚴重？民主黨議員稱沒看到…20偷渡客突現身
紐約客談╱拜登嚴控邊境 左右都不討好

紐約客談╱拜登嚴控邊境 左右都不討好
慶亞太月 州議會辦書畫漢服展

慶亞太月 州議會辦書畫漢服展

熱門新聞

一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
曼哈頓堵車費徵收在即，紐約州府緊急宣布無限期延後。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

2024-06-05 10:58
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26
紐約市開放低收入家庭房屋租金補助申請，首日就有15萬戶家庭申請。(市長辦公室)

紐約市低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

2024-06-04 07:18
史島一間早教中心近期傳出幼童猥褻案。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sarah Dietz）

史島3歲華裔女孩被男同學摳下體流血 母批警方不作為

2024-06-05 20:05

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了