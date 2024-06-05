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華男涉詐財 謊稱幫解決長者身分盜竊

記者顏潔恩／紐約報導
警方目前正通緝該名針對長者騙錢的華男。(市警提供)
警方目前正通緝該名針對長者騙錢的華男。(市警提供)

紐約市近來發生多起針對長者下手的詐騙案，一名華裔男子以當事者的身分遭洩為由，以此騙取他們支付大量的現金解決問題；紐約市警目前已對該名華男發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

警方消息指出，華男涉及的兩起模式詐騙案均發生在4月，他向受害者表示，他們的身分被人盜用，需要支付一筆錢才能逮捕這些騙徒；其中，第一起案件發生在4月22日下午4時左右，在位於史泰登島市警123分局轄區的Topside路60號屋前，華男向73歲的老嫗拿走了2萬5000元，承諾會幫忙解決問題後便逃離現場。

第二起案件則發生在4月24日早上10時許，在曼哈頓市警26分局轄區，他以同樣的方式，在曼哈頓111街交百老匯大道處，向一名63歲的老嫗騙走3萬6000元。

據悉，紐約市近期發生多起針對耆老的詐騙案件，據聯邦調查員於4月30日發布的一則報告，包括電信詐騙在內的各種詐騙手法，在2023年導致全美60歲以上的長者共被騙走約34億元。

在手法多樣的騙局中，最常見的就是以提供「技術支持」服務的詐騙，騙徒偽裝成技術人員或客服，線上告訴受害者他們的帳戶遭到駭客入侵，必須支付一筆費用解決問題，並拿回自己的帳戶；期間若受害者感到遲疑、不願立即轉錢，騙徒就會建議他們到銀行取現、或購買黃金等貴重物品，交由他們保管，這時便會安排人上門到受害者家中領取，犯罪模式從線上轉到線下。

針對此案件，警方目前以重竊罪(Grand Larceny)通緝該名華男，形容他為膚色中等、身材纖瘦的成年男子，犯案時身穿黑色外套和長褲、黑白球鞋。

警方呼籲民眾若有任何信息或見到他的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華男 紐約市 曼哈頓

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