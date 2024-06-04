紐約市公廁難找 亞當斯：擬新建、翻修82間

市長亞當斯3日宣布，市府計畫在未來五年內新建和翻新共82座公共廁所投入使用，以緩解市內公共空間缺乏公廁的問題。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)3日宣布，市府計畫在未來五年內新建和翻新共82座公共廁所，在未來兩年內也將同時增設14座自動公共廁所，以緩解市內公共空間缺乏公廁的問題。

這一名為「你走運了」(Ur In Luck)的計畫目標增加包括法拉盛在內的全市五區公共廁所數量，其中包括新建46個廁所，翻新36個原有的廁所。在所有82個廁所完工後，將有10個新廁所分布在布朗士 區，23個位於布碌崙(布魯克林)， 28個位於曼哈頓，以及7個位於史泰登島。

據悉，紐約市 公共廁所數量稀少，而且大都狀況不佳。而翻新的廁所將大大改善原有環境，增加隔間、無障礙設施及節能設備。

同時，紐約市還推出了一個新的谷歌地圖層(Google Map Layer)，讓紐約市民可以在手機上輕鬆找到全市範圍內每個公共廁所的位置，民眾可登錄網站https://reurl.cc/aqRR1Y查詢。

「要使紐約成為一個更宜居的城市，部分工作就是要解決一些小事，那些我們在需要時才會想起的事情，」亞當斯說。「我們將在未來五年內交付的新建及翻新公廁，將讓市民更好地擁抱這座城市最後美好的部分：我們共享的戶外空間。」

市府公共區域長劉雅婷將帶領一個聯合工作組，來快速審批14個高科技自動清潔的公共廁所並協助選址。「作為三個孩子的母親，我非常理解在紐約市尋找一個開放的公共廁所有多麼艱難。投資建設新的廁所並增加公共信息管道，讓紐約市民能快速找到廁所，是本屆政府為在紐約生活、工作和旅行的民眾改善公共環境的眾多舉措之一。」