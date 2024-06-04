我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

紐約市公廁難找 亞當斯：擬新建、翻修82間

特約記者曹馨元 / 紐約報導
市長亞當斯3日宣布，市府計畫在未來五年內新建和翻新共82座公共廁所投入使用，以緩解市內公共空間缺乏公廁的問題。(市長辦公室提供)
市長亞當斯3日宣布，市府計畫在未來五年內新建和翻新共82座公共廁所投入使用，以緩解市內公共空間缺乏公廁的問題。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)3日宣布，市府計畫在未來五年內新建和翻新共82座公共廁所，在未來兩年內也將同時增設14座自動公共廁所，以緩解市內公共空間缺乏公廁的問題。

這一名為「你走運了」(Ur In Luck)的計畫目標增加包括法拉盛在內的全市五區公共廁所數量，其中包括新建46個廁所，翻新36個原有的廁所。在所有82個廁所完工後，將有10個新廁所分布在布朗士區，23個位於布碌崙(布魯克林)， 28個位於曼哈頓，以及7個位於史泰登島。

據悉，紐約市公共廁所數量稀少，而且大都狀況不佳。而翻新的廁所將大大改善原有環境，增加隔間、無障礙設施及節能設備。

同時，紐約市還推出了一個新的谷歌地圖層(Google Map Layer)，讓紐約市民可以在手機上輕鬆找到全市範圍內每個公共廁所的位置，民眾可登錄網站https://reurl.cc/aqRR1Y查詢。

「要使紐約成為一個更宜居的城市，部分工作就是要解決一些小事，那些我們在需要時才會想起的事情，」亞當斯說。「我們將在未來五年內交付的新建及翻新公廁，將讓市民更好地擁抱這座城市最後美好的部分：我們共享的戶外空間。」

市府公共區域長劉雅婷將帶領一個聯合工作組，來快速審批14個高科技自動清潔的公共廁所並協助選址。「作為三個孩子的母親，我非常理解在紐約市尋找一個開放的公共廁所有多麼艱難。投資建設新的廁所並增加公共信息管道，讓紐約市民能快速找到廁所，是本屆政府為在紐約生活、工作和旅行的民眾改善公共環境的眾多舉措之一。」

紐約市 亞當斯 布朗士

上一則

上州華人按摩院涉賣淫 2女被捕

下一則

低收入家庭租金補助首日收15萬戶申請 6月9日截止

延伸閱讀

市教育總監：推行小班制不會減課程

市教育總監：推行小班制不會減課程
紐約市長：表現優異學校無需縮班

紐約市長：表現優異學校無需縮班
紐約市水費擬漲8.5% 每戶平均年增93元 漲幅15年最大

紐約市水費擬漲8.5% 每戶平均年增93元 漲幅15年最大
住房短缺 64棟辦公樓或將改住宅

住房短缺 64棟辦公樓或將改住宅

熱門新聞

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

2024-05-29 07:19
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

2024-06-03 07:26

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標