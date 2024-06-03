無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

數據顯示，紐約市 去年全年的酒店單日均價超過300元，突破歷史紀錄。造成這一現象的原因除了疫情過後遊客數量恢復外，無證客 安置占用房間以及Airbnb短租公寓被迫退出市場被認為是兩大重要原因。

根據商業地產分析機構CoStar的數據，紐約市2023年平均每日住宿費用達到301.61元，同比增加了8.5%，而在今年前三個月的傳統淡季，住宿成本均價仍然達到每日230.79元，比上年同期增加6.7%。

而該機構的另一項數據顯示，在全市680家酒店中的135家被市府租賃、成為無證客的臨時安置所後，可用的酒店房間減少了1萬6532間。目前，全市的酒店總容量為12萬1677間，比疫情爆發前減少了2812個房間。

位於曼哈頓中城的羅斯福酒店擁有百年歷史，但由於設施老舊、經營不善，在疫情過後原本面臨危機。但在與市府簽訂合同後，該酒店成為無證客接待的「門戶」，酒店內的超過1000個房間也退出零售市場，變成不對外開放的庇護所。圖為羅斯福酒店內部。(記者許君達／攝影)

從2022年開始，紐約市府為了遵守「庇護 權法」，不得不承包大量酒店房間用於安置抵達的無證客。根據市府的說法，他們會為每間客房每天支付139至185元不等的費用。此舉在疫情剛剛結束後，挽救了大量經營不善、陷入倒閉危機的酒店業者。然而，作為酒店業顧問的紐約大學學者亨尼西(Sean Hennessey)介紹，由於被租用為庇護所的酒店多屬原本價格相對經濟的平價酒店，導致中產階層遊客對於房價的飆升更加有感，也令還留在市場內的平價酒店業者敢於更大膽地定價。

然而，隨著無證客危機漸趨平緩，業內人士對於酒店市場價格回歸的前景並不樂觀。紐约市酒店协会(Hotel Association of New York City)執行長丹達帕尼(Vijay Dandapani)介紹，包括被用作「抵達中心」的曼哈頓羅斯福酒店(Roosvelt Hotel)在內的很多大型酒店都是原本已快要被市場淘汰的老舊建築，市府的大訂單只能起到續命的作用，難以「起死回生」。而對業者來說，如果要在庇護所的功能結束後重回零售市場，需要花費巨資進行翻修，因此，一些業者已經提前預告，庇護所合同期滿後即永久關閉，不會復業。

此外，從去年開始生效的紐約市地方法律對於Airbnb等短租平台嚴厲打壓，導致大量可負擔的平價房源消失。根據相關數據，紐約市今年3月仍在Airbnb上線的房源僅剩不到4000個，比法律生效前驟減83%，而且剩下的房源都只能提供30天以上的住宿訂單，對於短期停留的遊客來說沒有利用價值。