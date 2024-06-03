我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

無證客占房 紐約市酒店價格創新高 遊客住宿成本大增

記者許君達／紐約報導
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)
無證客占用大量紐約市酒店客房，導致酒店居住成本創歷史紀錄。圖為羅斯福酒店接待大廳。(記者許君達／攝影)

數據顯示，紐約市去年全年的酒店單日均價超過300元，突破歷史紀錄。造成這一現象的原因除了疫情過後遊客數量恢復外，無證客安置占用房間以及Airbnb短租公寓被迫退出市場被認為是兩大重要原因。

根據商業地產分析機構CoStar的數據，紐約市2023年平均每日住宿費用達到301.61元，同比增加了8.5%，而在今年前三個月的傳統淡季，住宿成本均價仍然達到每日230.79元，比上年同期增加6.7%。

而該機構的另一項數據顯示，在全市680家酒店中的135家被市府租賃、成為無證客的臨時安置所後，可用的酒店房間減少了1萬6532間。目前，全市的酒店總容量為12萬1677間，比疫情爆發前減少了2812個房間。

位於曼哈頓中城的羅斯福酒店擁有百年歷史，但由於設施老舊、經營不善，在疫情過後原本...
位於曼哈頓中城的羅斯福酒店擁有百年歷史，但由於設施老舊、經營不善，在疫情過後原本面臨危機。但在與市府簽訂合同後，該酒店成為無證客接待的「門戶」，酒店內的超過1000個房間也退出零售市場，變成不對外開放的庇護所。圖為羅斯福酒店內部。(記者許君達／攝影)

從2022年開始，紐約市府為了遵守「庇護權法」，不得不承包大量酒店房間用於安置抵達的無證客。根據市府的說法，他們會為每間客房每天支付139至185元不等的費用。此舉在疫情剛剛結束後，挽救了大量經營不善、陷入倒閉危機的酒店業者。然而，作為酒店業顧問的紐約大學學者亨尼西(Sean Hennessey)介紹，由於被租用為庇護所的酒店多屬原本價格相對經濟的平價酒店，導致中產階層遊客對於房價的飆升更加有感，也令還留在市場內的平價酒店業者敢於更大膽地定價。

然而，隨著無證客危機漸趨平緩，業內人士對於酒店市場價格回歸的前景並不樂觀。紐约市酒店协会(Hotel Association of New York City)執行長丹達帕尼(Vijay Dandapani)介紹，包括被用作「抵達中心」的曼哈頓羅斯福酒店(Roosvelt Hotel)在內的很多大型酒店都是原本已快要被市場淘汰的老舊建築，市府的大訂單只能起到續命的作用，難以「起死回生」。而對業者來說，如果要在庇護所的功能結束後重回零售市場，需要花費巨資進行翻修，因此，一些業者已經提前預告，庇護所合同期滿後即永久關閉，不會復業。

此外，從去年開始生效的紐約市地方法律對於Airbnb等短租平台嚴厲打壓，導致大量可負擔的平價房源消失。根據相關數據，紐約市今年3月仍在Airbnb上線的房源僅剩不到4000個，比法律生效前驟減83%，而且剩下的房源都只能提供30天以上的住宿訂單，對於短期停留的遊客來說沒有利用價值。

紐約市 庇護 無證客

上一則

法拉盛情侶熱愛磁鐵釣魚 可樂娜公園湖中釣出10萬元

延伸閱讀

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被短租

大批陌生人進泳池嬉戲 加州屋主才知待售房被短租
紐約皇后區驕傲遊行 近萬人上街捍衛平權

紐約皇后區驕傲遊行 近萬人上街捍衛平權
紐約市「以色列日」遊行 警：違規者零容忍立即逮捕

紐約市「以色列日」遊行 警：違規者零容忍立即逮捕
親巴示威者占布魯克林博物館 紐約6人被控罪

親巴示威者占布魯克林博物館 紐約6人被控罪

熱門新聞

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。(本報檔案照)

法拉盛情侶熱愛磁鐵垂釣 公園湖中釣出10萬元

2024-06-02 19:17
警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

2024-05-29 07:19
曼哈頓時報廣場再發生光天化日砍人事件。(記者范航瑜／攝影)

治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅

2024-05-31 07:39

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多