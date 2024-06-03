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法拉盛情侶熱愛磁鐵釣魚 可樂娜公園湖中釣出10萬元

記者和釗宇 / 紐約報導
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並發現裡面有10萬美元紙幣。(本報檔案照)
一對酷愛釣魚的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤從法拉盛草原可樂娜公園的湖底釣出保險箱，並發現裡面有10萬美元紙幣。(本報檔案照)

一對酷愛尋寶的法拉盛情侶，利用磁鐵魚鉤，從法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的湖底釣出保險箱，並從裡面10萬美元紙幣。

據報導，兩位名叫凱恩(James Kane)和阿戈斯蒂尼(Barbie Agpstini)的情侶，5月31日下午在可樂娜公園的湖畔將磁鐵魚鉤甩入湖中；隨著魚鉤逐漸沉底，他們感到吸住了一個不明物體，拉上來之後，發現那是一個有年頭的保險箱。

他們將保險箱打開之後，發現裡面藏有好幾個大塑料袋子，每個袋子裡面都有百元大鈔，總共估計有10萬元。但不幸的是，雖然紙幣有塑料帶包裹，但已經被湖水腐蝕。

凱恩表示，自己是磁鐵垂釣老手，此前已經在湖中發現多個保險箱，但大多數是空的，少數裡面也有裝有現金的塑料袋。因此這次釣到保險箱後，已經預期裡面可能也裝有現金。「很可惜的是，塑料袋裡面已經全濕，紙幣大部分是被毀了。」

由於想避免法律糾紛，二人在釣到保險箱後報警。警方接到這起奇怪的報警後趕到現場，表示從未遇到這種事。由於保險箱內沒有任何身分證件，因此二人被允許繼續保留他們釣到的保險箱。

凱恩表示，他們二人是新冠疫情期間開始嘗試磁鐵垂釣，「當時在防疫隔離的情況下，我們感到很無聊，而且我一直有做尋寶人的衝動，所以我們就開始用磁鐵釣東西，這種愛好叫做『窮人尋寶』」。

他介紹，曾經在布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)釣出二戰時期的手榴彈，從可樂娜公園的湖中還發現過六、七把槍，有的可以追溯到19世紀。

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