我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

挺巴組織占領布碌崙博物館 藝術品受損 工作人員遭襲 34人被捕

記者范航瑜／紐約報導
挺巴示威者的占領活動導致布碌崙博物館藝術品受損，工作人員遭襲，博物館提前一小時閉館。(美聯社)
挺巴示威者的占領活動導致布碌崙博物館藝術品受損，工作人員遭襲，博物館提前一小時閉館。(美聯社)

紐約市警(NYPD)1日表示，占領布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)的挺巴組織「在我們有生之年」(Within Our Lifetime)因企圖衝入館內，已有34人被捕。此次占領活動導致布碌崙博物館藝術品受損、工作人員遭襲，博物館提前一小時閉館。

「在我們有生之年」總部位於紐約，由巴勒斯坦人領導。5月31日，該組織在布碌崙博物館舉行抗議活動，要求該館披露並撤回與以哈戰爭相關的投資。

占領布碌崙博物館的挺巴組織「在我們有生之年」有34名成員被捕。(美聯社)
占領布碌崙博物館的挺巴組織「在我們有生之年」有34名成員被捕。(美聯社)
數百名抗議者在布碌崙博物館前抗議，要求館方披露並撤回與以哈戰爭相關的投資。(美聯...
數百名抗議者在布碌崙博物館前抗議，要求館方披露並撤回與以哈戰爭相關的投資。(美聯社)
布碌崙博物館出於對建築、館藏、工作人員的擔憂，決定提前一小時關閉。(記者范航瑜／...
布碌崙博物館出於對建築、館藏、工作人員的擔憂，決定提前一小時關閉。(記者范航瑜／攝影)

抗議活動於下午3時從巴克萊中心(Barclays Center)開始。數百名抗議人士在布碌崙遊行，並於下午4時30分抵達布碌崙博物館。抗議者占領了博物館前的公共廣場，在博物館建築上方懸掛了標語橫幅「解放巴勒斯坦、從種族滅絕中撤資」。

儘管安保人員攔下了許多抗議者，仍有部分人成功進入館內，占領了博物館大廳，還與警方發生了扭打、衝突。

博物館發言人馬特曼(Taylor Maatman) 表示，博物館入口遭抗議者封鎖，博物館內部和外牆上都張貼了橫幅。馬特曼同時透露，廣場上展出的一些藝術品在此次抗議中遭到了損壞，包括在雕塑上塗鴉。館方安保人員也受到了「身體和言語上的攻擊和騷擾」。

博物館官方聲明中表示：「出於對本館建築、館藏、工作人員的擔憂，我們決定提前一小時關閉」，並要求參觀民眾平靜地離開。

「在我們有生之年」則在社交媒體上發帖稱，該組織主席基斯瓦尼(Nerdeen Kiswani)被警方針對並遭到「暴力逮捕」，並稱警方扯下了她的頭巾。

4月中旬以來，紐約和全國各地爆發了一系列挺巴抗議，其中包括由哥倫比亞大學和紐約大學等校學生領導的活動。據國家廣播公司(NBC)統計，僅美國的學院和大學校園的抗議活動就已導致3000多人被捕。

博物館 布碌崙 巴勒斯坦

上一則

以色列大遊行今登場 警方嚴陣以待

延伸閱讀

紐約布魯克林博物館遭挺巴勒斯坦示威者占領 與警方爆發衝突

紐約布魯克林博物館遭挺巴勒斯坦示威者占領 與警方爆發衝突
慶亞太裔傳統月 布碌崙地檢表彰3亞裔、組織貢獻

慶亞太裔傳統月 布碌崙地檢表彰3亞裔、組織貢獻
聖他克魯茲加大 80親巴示威者被捕

聖他克魯茲加大 80親巴示威者被捕
川普封口費案／一名陪審員「心不在焉」被解讀挺川普

川普封口費案／一名陪審員「心不在焉」被解讀挺川普

熱門新聞

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

地產稅、保險、物業費…紐約法拉盛擁房有多難？開銷全美第2高

2024-05-31 06:48
警方在8大道失火樓房內逮捕了一名霸占房屋者。(讀者提供)

警清理布碌崙8大道失火屋 逮1霸房者

2024-05-29 07:19
曼哈頓時報廣場再發生光天化日砍人事件。(記者范航瑜／攝影)

治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅

2024-05-31 07:39

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染