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人瑞中心慶52周年 表彰百歲義工

記者范航瑜／紐約報導
人瑞中心於華埠慶52周年，義工團隊合影。(記者范航瑜／攝影)
人瑞中心於華埠慶52周年，義工團隊合影。(記者范航瑜／攝影)

華人策劃協會的人瑞中心，日前在曼哈頓華埠喜運來酒樓舉行52周年感恩慶祝晚會，值得一提的是，今年有多位90歲以上的義工，為中心付出超過30年，其中最年長的101歲志工，與市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)一同獲頒「終身貢獻獎」。

人瑞中心主任伍寳玲致詞表示，她移民美國逾60年，在華策會就工作了55年，從還是少女的時候就在中心服務到現在，期間親眼目睹了人瑞中心的發展歷程；她感謝過去50多年來社區、官員及市老人局等各界的支持，才讓人瑞中心能夠繼續穩定成長茁壯。

華策會總裁兼首席執行官何永康表示，目前人瑞中心擁有超過8000名活躍會員，每天為多達600位年長者提供服務，同時送餐上門更惠及獨居在家無人護理的長者們；「人瑞中心是紐約市目前華人機構中，唯一一間可做到送餐上門的非營利機構」。

當天的晚會上表彰了多名官員，華裔長者及義工團隊的熱心人士。今年較特別的是，挑選多位已屆90歲甚至101歲的長者，不少長者更為人瑞中心當上了超過30年的義工。

當晚頒發的終身貢獻獎包括花若蘭、101歲的曾偉林伉儷、98歲的張鄧碧蓮、98歲的李伍惠蓮、98歲的盧燕，分別為96歲及95歲的翁如亮伉儷、95歲的天山居士伉儷、92歲的劉毛淑卿、91歲的劉俊雄、89歲的亞倫柯恩，以及王琣、鹿瑜和伍小珍等人。

感恩晚會以金豬賀壽作導引，人瑞歌詠團帶領會眾合唱「天佑美國」、「祝壽歌」及「人瑞中心是我的家」，晚會獲紐約松柏發展公司贊助。州參議員卡范納(Brian Kavanagh)，州眾議員李榮恩(Grace Lee)及市議員高步邇(Gale Brewer)等人的代表到場祝賀。

當晚頒發的終身貢獻獎包括市老人局局長花若蘭(右二)。(人瑞中心提供)
當晚頒發的終身貢獻獎包括市老人局局長花若蘭(右二)。(人瑞中心提供)
華策會人瑞中心日前晚在曼哈頓華埠喜運來酒樓舉行了52周年感恩慶祝晚會。(記者范航...
華策會人瑞中心日前晚在曼哈頓華埠喜運來酒樓舉行了52周年感恩慶祝晚會。(記者范航瑜／攝影)
98歲的李伍惠蓮(坐者)榮獲終身成就獎。(記者范航瑜／攝影)
98歲的李伍惠蓮(坐者)榮獲終身成就獎。(記者范航瑜／攝影)

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