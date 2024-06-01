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華裔器官受贈者 宣傳器捐重要性

記者范航瑜／紐約報導
李汝幹表示器官捐獻造福了自己家庭。(記者范航瑜／攝影)
李汝幹表示器官捐獻造福了自己家庭。(記者范航瑜／攝影)

器官捐獻組織LiveOnNY，5月31日在曼哈頓華埠的美國華人博物館(MOCA)舉辦亞裔月感謝活動，感謝亞裔社區對於器官捐獻的積極參與，並分享了兩名華裔器官受贈者的故事。

MOCA館長李汝乾(Michael Lee)分享了自己父親的故事。幾年前，父親的腎出了問題，需要每四個小時進行輸液，這樣的日子持續了兩年。

一天，他接到電話，得知有合適的器官捐獻，當時他正觀看芭蕾舞，立即衝出劇場、趕往醫院。李汝乾說：「器官捐獻改變了我家庭的命運。如果沒有LiveOnNY這樣的器官捐獻組織，單靠自己幾乎是不可能找到捐贈者。」

兩次接受腎器官捐獻的吳筱玲(Mary Wu)介紹，自己自兩歲起就開始面對腎功能問題，年幼的她第一次接受了腎捐贈，讓她得以擁有一個正常快樂的童年。但隨著時間的推移，她的腎功能問題再度出現。經過了一段時間頻繁就醫後，她接受了第二次腎捐贈，她的捐贈者是24歲的Bryan，他在一次高速公路事故中不幸去世。

吳筱玲父親來自上海，母親來自台灣，都是第一代移民。「那個時候是80年代，網絡也不發達，如果沒有器官捐獻組織的幫助，我的生活根本無法想像。」

她後來將自己的故事寫成書，並成為了LiveOnNY的志願者，積極宣傳器官捐獻的重要性。

同為移民家庭出身的王安迪(Andrew Wang)，在十歲時的一次常規體檢中發現了器官異常，「就診後，我在醫院度過了三個月的艱難時光。這是我人生中最困難的時期。」

器官捐贈讓他得以重獲新生。如今，王安迪已經是一名醫學博士生。「我希望能夠靠自己的才能回饋社會，像那些幫助過我的人一樣，去幫助更多需要幫助的人。」

華埠商改區行政總監陳作舟表示，中華傳統文化強調身體完整，但器官捐獻可以拯救他人的生命，對社會做出貢獻。活動現場還為市消防局鳳凰協會的趙榮光(Benjiamin Chou)以及華裔「緊急救護技術員」(Emergency Medical Technicians)等人頒獎，表彰他們為拯救生命做出的積極努力。

兩次接受腎器官捐獻的吳筱玲，現為LiveOnNY志願者。(記者范航瑜／攝影)
兩次接受腎器官捐獻的吳筱玲，現為LiveOnNY志願者。(記者范航瑜／攝影)
器官捐獻組織LiveOnNY在美國華人博物館(MOCA)舉辦亞裔月感謝活動。(記...
器官捐獻組織LiveOnNY在美國華人博物館(MOCA)舉辦亞裔月感謝活動。(記者范航瑜／攝影)

移民家庭 華埠 亞裔

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