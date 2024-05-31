治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅
曼哈頓時報廣場30日午後發生持刀暴力案件，一名男性遭人用「大砍刀」砍傷雙腿，現已送醫暫且無生命危險；警方目前已逮捕涉案的三人，他們相信與受害者相識，案發前幾人曾陷入地盤爭奪糾紛。
此案發生於下午1時左右，地點為曼哈頓西45街交百老匯大道(Broadway)處的麥當勞餐廳外，該處為時報廣場區域的中心部位；據報導，受害人的雙腿被人砍傷，隨後被送至中城的表維醫院(Bellevue Hospital)，目前生命無憂。
涉嫌砍人的三名男子稍後在附近的第六大道交第五大道路段被捕，初步調查顯示，三名嫌犯和受害人相互認識；而據消息人士透露，砍人案是由於廣場商販互相爭奪地盤發生糾紛所致，案件中沒有其他受害人，目擊者也描述，嫌犯使用的工具是一種「大砍刀」，不過警方在案發現場並未發現凶器。
作為紐約最知名的國際化觀光地，時報廣場的治安狀況堪稱紐約的縮影，從今年年初以來，時報廣場已發生過多次惡性治安案件；一名來自賓州的遊客5月中在時報廣場帶著孩子遊覽時，被無端刺傷胸口，而在1月底至2月，時報廣場也連續爆出多起與無證客有關的案件，包括群毆警察、搶劫店鋪時開槍射擊遊客，以及在鬥毆中刺傷一名少年等。
另一方面，一個自稱是極端恐怖組織ISIS的社群帳號近日發帖，對6月即將在長島納蘇郡舉辦的板球世界盃及其主賽場所在的艾森豪威爾球場(Eisenhower Stadium)發出了威脅；執法機構已針對此情況加強了準備，但表示目前尚未收到可信的威脅，網路上的帖子並非真正的ISIS所發，只是為了挑起混亂，但仍呼籲民眾注意安全。
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