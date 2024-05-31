治安堪憂 時報廣場爆砍人 紐約社區收恐怖威脅

曼哈頓時報廣場再發生光天化日砍人事件。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓時報廣場 30日午後發生持刀暴力案件，一名男性遭人用「大砍刀」砍傷雙腿，現已送醫暫且無生命危險；警方目前已逮捕涉案的三人，他們相信與受害者相識，案發前幾人曾陷入地盤爭奪糾紛。

此案發生於下午1時左右，地點為曼哈頓西45街交百老匯大道(Broadway)處的麥當勞餐廳外，該處為時報廣場區域的中心部位；據報導，受害人的雙腿被人砍傷，隨後被送至中城的表維醫院(Bellevue Hospital)，目前生命無憂。

涉嫌砍人的三名男子稍後在附近的第六大道交第五大道路段被捕，初步調查顯示，三名嫌犯和受害人相互認識；而據消息人士透露，砍人案是由於廣場商販互相爭奪地盤發生糾紛所致，案件中沒有其他受害人，目擊者也描述，嫌犯使用的工具是一種「大砍刀」，不過警方在案發現場並未發現凶器。

作為紐約最知名的國際化觀光地，時報廣場的治安狀況堪稱紐約的縮影，從今年年初以來，時報廣場已發生過多次惡性治安案件；一名來自賓州的遊客5月中在時報廣場帶著孩子遊覽時，被無端刺傷胸口，而在1月底至2月，時報廣場也連續爆出多起與無證客有關的案件，包括群毆警察、搶劫店鋪時開槍射擊遊客，以及在鬥毆中刺傷一名少年等。

另一方面，一個自稱是極端恐怖組織ISIS的社群帳號近日發帖，對6月即將在長島 納蘇郡舉辦的板球世界盃及其主賽場所在的艾森豪威爾球場(Eisenhower Stadium)發出了威脅；執法機構已針對此情況加強了準備，但表示目前尚未收到可信的威脅，網路上的帖子並非真正的ISIS所發，只是為了挑起混亂，但仍呼籲民眾注意安全。