地產稅、保險、物業費…房產持有費高 法拉盛全美第2

一項研究顯示，紐約市多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費占房貸本息的比率，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。(本報檔案照)

房東除了每月房貸還本付息，還得支付地產稅、房屋保險 和物業管理費(HOA)，而生活在不同地域，後面三項費用的高低也不同；一項研究顯示，紐約市 多個華人較多的社區，每月地產稅、保險和物業費都占房貸本息的比率高，位列全美前列，其中法拉盛高居全美第二位。

金融服務公司CashNetUSA此前對全美1890個社區的房產持有成本進行了研究，將房產稅、房屋保險和物業管理費作為房屋的持有費用，與房屋每月的還本付息額進行對比，若持有費用占本息額的比率較高，說明該社區的房東需要付出更多費用來持有房屋。

根據排行榜，紐約市在全美持有費用占每月本息額比率最高的前20個社區中，紐約市就占五席，其中排名全美第一的是布碌崙 (布魯克林)的Prospect Lefferts Gardens，地產稅、保險和物業費占每月還本付息額的68.85%，加上以上費用，每月房屋持有成本高達9480.71元。

華人眾多的法拉盛則高居全美第二，持有費用占每月本息額的64.84%，每月房屋持有成本為4951.88元；此外，華裔居民較多的大學點(College Point)也榜上有名，房屋持有費用占每月本息額的47.06%，排名全美第15、全州第四，每月房屋持有成本為3008.67元。

其他進入全美前20位的紐約市社區還包括布朗士區的Parkchester，持有費用占本息額的50.28%，排在全美第九、全市第三；以及皇后區的橡園(Glen Oaks)，房屋持有費用占本息額的45.88%，排在全美第19、全市第五。

排在全市第六位的則是近年來亞裔不斷增加的皇后區傑克森高地(Jackson Heights)，房屋持有費用占本息額的44.45%。布碌崙兩個華裔較多的社區羊頭灣(Sheepshead Bay)和貝瑞吉(Bay Ridge)排在全市第九和第十位，比率分別為41.92%和41.86%。

另一方面，布碌崙的柯林頓丘(Clinton Hill)則成為紐約市房屋持有費用占每月本息額最少的社區，比率為16.64%。地產人士指出，這主要是因為該社區大多為聯排別墅，地產稅和物業費比其他房屋類型要小。