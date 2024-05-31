我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

紐約客談／小班制恐變成教育的枷鎖

紐約客談

根據小班制的「五年計畫」，今年秋天，40%的教室需遵守新的班級人數上限；小班制初衷雖好，但這項本應造福師生的政策，在實施過程中顯得舉步維艱，甚至成為了教學的枷鎖。

小班制目的在於提升教學質量，對一些師資較薄弱的學校，它確實是福音，老師能夠更關注每個學生的需求，提供更具體的指導；教師工會對此也支持小班制，認為可減輕老師的負擔、提高教學效果，這看似雙贏的局面，現實情況卻並非如此。

許多華人家長並不買帳，他們看到部分高中已取得了優異的成績，運行良好，小班製法案卻要求這些學校縮減規模；這些家長們擠破頭，想把孩子送進優秀的學校，法案卻迫使學校縮減招生規模，無疑是畫蛇添足。

如果政府能夠招聘更多優秀老師，縮減規模後也不影響招生規模，或許家長們會同意；然而因資源有限，許多學校面臨著人手不足的問題，小班制並不會為這些出色的特殊高中帶去更多師資力量，反而可能會削弱。

遠距授課也是小班制爭議的焦點之一。在線下教學中，老師可以適時關注每個學生的反應和狀態，調整教學方式，這是遠距授課無法達到的效果；對於那些入學率較低、教學質量較差的學校來說，遠距授課不僅無效，甚至完全沒有好處。遠距授課看似提供了靈活性，實際上只會讓原本成績就不好的學生更漫不經心、敷衍了事。

市府應更有效地使用納稅人的錢，集中精力減少那些成績差、入學率低學校的班級規模，而不是限制表現優秀的學校；只有在合理的資源調配下，小班制才不會成為束縛教學的枷鎖，而成為提升教育質量的利器。

遠距授課 華人 特殊高中

上一則

美國針灸醫學會改選會長和理事 周曉平中醫師榮任新任會長

下一則

童交通事故多 布碌崙民代開會商討對策

延伸閱讀

紐約客談／掌握「殺豬盤」套路 就不會被蒙蔽

紐約客談／掌握「殺豬盤」套路 就不會被蒙蔽
紐約市長：表現優異學校無需縮班

紐約市長：表現優異學校無需縮班
全國第一州 路州簽法案 2墮胎藥列危險管制

全國第一州 路州簽法案 2墮胎藥列危險管制
紐約客談／「戰友」覺醒 揭露陷阱

紐約客談／「戰友」覺醒 揭露陷阱

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

布碌崙3華人偷挖民宅竹筍 遭警方逮捕

2024-05-24 02:29

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了