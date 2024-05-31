紐約客談／小班制恐變成教育的枷鎖

根據小班制的「五年計畫」，今年秋天，40%的教室需遵守新的班級人數上限；小班制初衷雖好，但這項本應造福師生的政策，在實施過程中顯得舉步維艱，甚至成為了教學的枷鎖。

小班制目的在於提升教學質量，對一些師資較薄弱的學校，它確實是福音，老師能夠更關注每個學生的需求，提供更具體的指導；教師工會對此也支持小班制，認為可減輕老師的負擔、提高教學效果，這看似雙贏的局面，現實情況卻並非如此。

許多華人 家長並不買帳，他們看到部分高中已取得了優異的成績，運行良好，小班製法案卻要求這些學校縮減規模；這些家長們擠破頭，想把孩子送進優秀的學校，法案卻迫使學校縮減招生規模，無疑是畫蛇添足。

如果政府能夠招聘更多優秀老師，縮減規模後也不影響招生規模，或許家長們會同意；然而因資源有限，許多學校面臨著人手不足的問題，小班制並不會為這些出色的特殊高中 帶去更多師資力量，反而可能會削弱。

遠距授課 也是小班制爭議的焦點之一。在線下教學中，老師可以適時關注每個學生的反應和狀態，調整教學方式，這是遠距授課無法達到的效果；對於那些入學率較低、教學質量較差的學校來說，遠距授課不僅無效，甚至完全沒有好處。遠距授課看似提供了靈活性，實際上只會讓原本成績就不好的學生更漫不經心、敷衍了事。

市府應更有效地使用納稅人的錢，集中精力減少那些成績差、入學率低學校的班級規模，而不是限制表現優秀的學校；只有在合理的資源調配下，小班制才不會成為束縛教學的枷鎖，而成為提升教育質量的利器。