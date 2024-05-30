聯邦中小企業署訪2華人小商家 國會眾議員孟昭文陪同
國會眾議員孟昭文聯合聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)署長古茲曼(Isabella Casillas Guzman)，於29日訪問法拉盛兩家華人小企業，深入了解當地小企業的經營狀況，她們也呼籲更多小商家善用SBA提供的服務於與支持。
自2021年起擔任SBA署長的古茲曼，每年為美國小企業提供高達500美元的資金支持，服務範圍包括提供貸款、補助金、商業計畫開發、商業諮詢以及協助獲得政府合同等。此行是她首次訪問孟昭文所代表的皇后區選區，古茲曼還特別提到，自己有八分之一的華人血統，為此行更添意味。
古茲曼和孟昭文首先造訪皇后學院的小企業發展中心。接著，他們訪問法拉盛北方大道的家樂餅屋，該店於2017年開業，疫情期間遭受嚴重打擊。幸運的是，店鋪透過申請SBA的薪資保護貸款計畫(PPP)獲得近5萬元的資金，這在一定程度上緩解了其資金壓力。店主Maria對此表示感謝，並邀請古茲曼和孟昭文品嘗其招牌奶茶和麵包。
古茲曼和孟昭文的第二站是位於羅斯福大道的紐約數碼城。店主繆紙子回顧起2019年末開業時的艱難情況，但現在已經營得有聲有色，在法拉盛擁有五家分店。古茲曼對繆紙子的經營才能表示讚賞，並對店內的產品表示興趣，甚至買了一個隨身音響。
繆紙子說，她目前計畫申請504貸款，用於購買倉庫。聯邦小企業局紐約區經濟發展專員郭曼麗表示，將積極為繆紙子申請504貸款，並協助她申請政府合約及可獲補助的節能環保項目「投資美國」計畫。
孟昭文說，古茲曼此次來訪的目的就是幫助小企業獲得他們需要的幫助，而皇后區眾多少數族裔及女性創業者的活力令人鼓舞，「作為皇后區小企業主的女兒，我深知幫助小企業成長和繁榮的重要性，許多企業已經從SBA獲得支持，我期待更多商家利用該機構提供的所有優秀服務。幫助當地小企業將始終是我的首要任務，我將不懈努力確保它們的成功。」
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