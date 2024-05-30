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國際加盟展 10台商參加拓北美市場

記者劉梓祁／紐約報導
國際加盟展紐約舉辦，十家台商參展拓北美市場。(記者劉梓祁／攝影)
國際加盟展紐約舉辦，十家台商參展拓北美市場。(記者劉梓祁／攝影)

每年吸引世界各地的商家參與的「國際加盟展」(International Franchise Expo)，從30日起在曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)舉辦，為品牌和潛在加盟商提供展示和探索合作的平台；本年活動共吸十家台灣廠商參與，希望藉此機會，在餐飲和家裝領域推廣匯聚台方特色的產品和服務。

根據中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處，參與展會的台商將組成最具規模的「台灣連鎖品牌館」。貿協紐約辦事處表示，希望以此幫助台灣連鎖企業，在此國際性平台展現品牌力和創新性，並尋找北美市場的擴展機會。

參展商家中，除在本地廣為人知的億可(Coco)和老虎堂等品牌外，還有「Aboutea」、棒棒茶以及建材品牌科定(KeDing)等首次參與展會的商家。儘管十家廠商各自具備不同的海外擴張規模，但其在紐約和北美的發展則處在不同階段。因此，他們將本次活動視作了解當地市場的機會，以更好地理解消費者的需求。

在展會開幕前一日舉辦的交流會中，貿協紐約辦事處主任蔡秀珍說，紐約市作為國內經濟發展最蓬勃、營商氣氛最濃厚的城市，是擴展海外業務的最佳目的地之一。她舉例說，紐約遊客數量在世界位前列，且包括亞裔在內的移民人口占比明顯，為各種企業提供了多元文化的市場環境和廣泛的消費者基礎。

蔡秀珍鼓勵台商利用此次機會，將各自的創新及特色產品帶至紐約，並從這座城市的動態市場中尋找成長和發展的機遇。本次參展台商除科定外，其餘九家則均為奶茶相關品牌。數據顯示，2023年全國珍珠奶茶的市場規模已超9億5000萬元，占全球市場33%。此前，已有多家知名連鎖茶飲落地紐約。

經營「Aboutea」的紅茗國際有限公司代表吳楷鈞表示，儘管廠方目前已在全球20座城市開設店舖，並在2015年進入加拿大市場，但在美國還未尋得心儀的合作夥伴，希望能在活動期間吸引潛在的直營或加盟商家。

科定企業股份有限公司經理許以民也說，本次將獨有的家裝設計和商業計畫帶至紐約，希望幫助創業者降低入行門檻、成為合作代理商。

同時參展的品牌還有希望創造(Mr. Wish)、丸芋堂、紅太陽(Mr. Sun)、丸作食茶和鮮茶道。交流會中，紐約台灣商會副會長張育誠也向廠商分享在地創業經驗。同時到場的還有駐紐約經濟文化辦事處主任葉士嘉、世華工商婦女企管協會新州分會會長樓莉莎等人。

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