紐約幽靈槍工廠藏公寓 公然在中央公園試槍拍片

檢方展示在格雷羅家中繳獲的槍支部件，嫌犯甚至跑到中央公園試槍。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)與市警總局局長卡班(Edward Caban)近日聯合宣布，紐約男子格雷羅(Roberto Guerrero)，涉嫌在自家公寓利用3D列印 技術製造「幽靈槍」，把家變成「兵工廠」，甚至還在中央公園 內試射槍支 ，並拍成影片發送到網路平台，他共被控以51項罪名。

男子3D列印製槍 上網出售

法庭紀錄顯示，格雷羅從去年9月，開始成功利用3D列印技術製作槍支，隨後他拍攝影片發到網路，宣傳自己的設計，並以多個虛假身分，在線上零售平台出售自己製作的槍支及其零部件。調查人員發現，格雷羅拍攝試槍影片的地方，竟然是在紐約著名觀光勝地中央公園內，而且他曾至少五次在中央公園開槍。

紐約警方於今年3月搜查了格雷羅居住的公寓， 發現一把裝有七發子彈的手槍、一把突擊式手槍、30支手槍下接管和一個大容量彈夾。繳獲的所有槍支和零部件全部為3D列印而成，而用於製造這些武器的3D列印機以及其他用於組裝槍支的工具，就在他的公寓房間。

格雷羅在自家以3D列印私自製造槍械，並上網販賣。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)

檢方表示，格雷羅除了列印傳統樣式槍支外，還會利用自己的「創意」，進行一系列增加槍支殺傷力的改裝，比如，在繳獲的下接管中，至少有一支是以殺傷力巨大的攻擊型步槍AR-15為藍本而改造的。在搜查時，執法人員還發現格雷羅的「兵工廠」完全沒有任何防護措施，家中兒童可以隨意觸摸到這些危險裝置。

改造槍械 嫌犯被控51項罪名

目前，格雷羅被控三項二級非法持有武器罪、八項三級非法持有武器罪、一項製造、運輸、處置和損毀武器罪(Manufacture, Transport, Disposition and Defacement of Weapons)、四項非法持有槍支罪，以上均為重罪指控；此外他還被控35項輕罪，包括30項四級非法持有武器罪、兩項未安全存放步槍罪、兩項危害兒童福利罪以及一項非法持有彈藥罪。

「幽靈槍」指的是通過非傳統廠商製造的有殺傷力的槍支，由於不具備出場序列號等可供追蹤的識別信息，令執法部門難以調查。目前，使用3D列印製作的槍支基本全部屬於「幽靈槍」，而隨著技術的成熟，3D列印所能製造的槍支的殺傷力也愈來愈大。紐約的警方與各地檢察官辦公室從2020年起就聯合發起了「幽靈槍行動」(Ghost Guns Initiative)，至今已查獲134個槍支部件、92把槍、443個大容量彈夾以及47個消音器等裝備。