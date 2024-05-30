我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

漢堡賣太貴？ 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

紐約幽靈槍工廠藏公寓 公然在中央公園試槍拍片

記者許君達／紐約報導
檢方展示在格雷羅家中繳獲的槍支部件，嫌犯甚至跑到中央公園試槍。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)
檢方展示在格雷羅家中繳獲的槍支部件，嫌犯甚至跑到中央公園試槍。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)與市警總局局長卡班(Edward Caban)近日聯合宣布，紐約男子格雷羅(Roberto Guerrero)，涉嫌在自家公寓利用3D列印技術製造「幽靈槍」，把家變成「兵工廠」，甚至還在中央公園內試射槍支，並拍成影片發送到網路平台，他共被控以51項罪名。

男子3D列印製槍 上網出售

法庭紀錄顯示，格雷羅從去年9月，開始成功利用3D列印技術製作槍支，隨後他拍攝影片發到網路，宣傳自己的設計，並以多個虛假身分，在線上零售平台出售自己製作的槍支及其零部件。調查人員發現，格雷羅拍攝試槍影片的地方，竟然是在紐約著名觀光勝地中央公園內，而且他曾至少五次在中央公園開槍。

紐約警方於今年3月搜查了格雷羅居住的公寓， 發現一把裝有七發子彈的手槍、一把突擊式手槍、30支手槍下接管和一個大容量彈夾。繳獲的所有槍支和零部件全部為3D列印而成，而用於製造這些武器的3D列印機以及其他用於組裝槍支的工具，就在他的公寓房間。

格雷羅在自家以3D列印私自製造槍械，並上網販賣。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)
格雷羅在自家以3D列印私自製造槍械，並上網販賣。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)

檢方表示，格雷羅除了列印傳統樣式槍支外，還會利用自己的「創意」，進行一系列增加槍支殺傷力的改裝，比如，在繳獲的下接管中，至少有一支是以殺傷力巨大的攻擊型步槍AR-15為藍本而改造的。在搜查時，執法人員還發現格雷羅的「兵工廠」完全沒有任何防護措施，家中兒童可以隨意觸摸到這些危險裝置。

改造槍械 嫌犯被控51項罪名

目前，格雷羅被控三項二級非法持有武器罪、八項三級非法持有武器罪、一項製造、運輸、處置和損毀武器罪(Manufacture, Transport, Disposition and Defacement of Weapons)、四項非法持有槍支罪，以上均為重罪指控；此外他還被控35項輕罪，包括30項四級非法持有武器罪、兩項未安全存放步槍罪、兩項危害兒童福利罪以及一項非法持有彈藥罪。

「幽靈槍」指的是通過非傳統廠商製造的有殺傷力的槍支，由於不具備出場序列號等可供追蹤的識別信息，令執法部門難以調查。目前，使用3D列印製作的槍支基本全部屬於「幽靈槍」，而隨著技術的成熟，3D列印所能製造的槍支的殺傷力也愈來愈大。紐約的警方與各地檢察官辦公室從2020年起就聯合發起了「幽靈槍行動」(Ghost Guns Initiative)，至今已查獲134個槍支部件、92把槍、443個大容量彈夾以及47個消音器等裝備。

槍支 3D列印 中央公園

上一則

市長：表現優異學校無需縮班

延伸閱讀

「越南特斯拉」去年北美賣不到千輛 擬延後美建廠計畫

「越南特斯拉」去年北美賣不到千輛 擬延後美建廠計畫
擊斃9歲女 淹死2歲兒 密州媽濕衣自首 被控二級謀殺

擊斃9歲女 淹死2歲兒 密州媽濕衣自首 被控二級謀殺
首位女性 紐約石溪大學校長麥金尼斯獲任命為耶魯校長

首位女性 紐約石溪大學校長麥金尼斯獲任命為耶魯校長
催出巨額薪酬同意票？馬斯克接待15位股東參觀特斯拉工廠

催出巨額薪酬同意票？馬斯克接待15位股東參觀特斯拉工廠

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

2024-05-28 20:15
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19

超人氣

更多 >
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣