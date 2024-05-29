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太陽花運動10周年主題展 總督島續展

記者許君達／紐約報導
「人民的運動：太陽花十周年」主題展覽將在總督島繼續展覽至6月9日，主創團隊部分成員在駐紐約台北文化中心合影。(記者許君達／攝影)
「人民的運動：太陽花十周年」主題展覽將在總督島繼續展覽至6月9日，主創團隊部分成員在駐紐約台北文化中心合影。(記者許君達／攝影)

紐約台北文藝協會主辦的「人民的運動：太陽花十周年」主題展覽在曼哈頓結束後，繼續在紐約總督島(Governor’s Island)展出。展覽將持續到6月9日(周日)。

展覽匯集了11名藝術家以及「島嶼天光」創作團隊的作品，展示的內容除了回顧和紀錄2014年台灣「太陽花運動」的歷史外，還包括來自香港、烏克蘭、智利和敘利亞的創作者，用作品講述他們各自故鄉發生的社會抗爭運動。總策展人李美華介紹，從專業的角度看，展覽的內容既涵蓋歷史的深度，也兼顧了國際化的廣度，而獲得進駐總督島的資格，也證明紐約的主流藝術界認可這場展覽的價值。

參展的藝術家劉宗榮介紹，台灣從2010年代以來，曾經爆發過多次大規模的社會運動，以抗議一些社會議題的不公正，而到了馬英九政府強推可能損害國家安全的「服貿」協議時，公眾的情緒和運動經驗都已積累到爆點，因而發生了抗議者占領立法院的運動。他表示，他當時與一眾藝術工作者都在思考：「我們能為這場運動做些什麼？」

在「太陽花運動」期間，劉宗榮曾跳窗進入立法會記錄現場情況，然後創作了巨幅畫作「照耀黑暗」，透過窗戶向聚集在立法院外的抗議者致敬，而這幅畫也被選為本次展覽的主視覺作品。他表示，希望透過藝術幫助參與運動的民眾彌合一些流血和創傷。

「島嶼天光」團隊成員陳敬元也表示，「太陽花」時期很多藝術作品都是在建立橋梁以連結場內場外參與民眾的初衷下完成的。比如，如今被很多台派青年廣為傳唱的歌曲「島嶼天光」，就是團隊在這個背景下與滅火器樂隊主唱楊大正合作創作的。

李美華表示，在最近圍繞台灣立法院出現的激烈對峙發生後，展覽在社群平台上的點擊數量出現了顯著的增加，說明海內外關注台灣民主自由的人依舊沒有忘記十年前發生的事情。

參展的攝影師洪延平表示，「台灣是個民主國家」，這是事實，但不是理所當然的。依靠海內外眾多台灣人的合力鬥爭與流血犧牲才換來的民主隨時可能消失，尤其是在「旁邊有個帝國的情況下」。從烏克蘭衛國戰爭開始以來，堅持每天畫一幅烏克蘭主題、至今已完成822幅畫作的參展藝術家林世寶則表示，「獨裁者集結一群人自相殘殺，我們則集結一群人相互扶持」，作為藝術家，就要用手中的畫筆去反抗暴政、擴散和平與愛的力量。

烏克蘭 馬英九 曼哈頓

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