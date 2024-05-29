和統會座談 譴責賴清德拒承認「九二共識」

紐約和平統一促進會日前就中華民國新任總統賴清德就職講話召開「珍愛和平、反獨促統兩岸關係」座談會。(記者和釗宇／攝影)

紐約和平統一促進會日前就中華民國 新任總統賴清德 就職講話召開「珍愛和平、反獨促統兩岸關係」座談會，對賴清德拒不承認台海兩岸同屬一個中國、拒不承認「九二共識」表達強烈譴責；中國駐紐約總領事黃屏表示，賴清德的講話暴露了其「台獨工作者」的本性。

紐約和統會會長焦聖安表示，賴清德在講話中別有用心地把兩岸關係緊張對立的責任全部推向大陸方面，通篇沒有體現出其試圖改善兩岸關係的意願，對此全美各地支持兩岸和平統一的團體和廣大僑胞表示強烈不滿和堅決反對。

他表示，賴清德此次講話和蔡英文四年相比大幅度倒退，與陳水扁的「四不一沒有」更是大幅度倒退，「希望他早日回頭是岸，認同『九二共識』和『一個中國原則』，只有這樣，兩岸才不會兵凶戰危。」

黃屏則表示，賴清德在就職講話中頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂、煽動兩岸對立對抗，妄圖以武謀獨，充分暴露了他「台獨工作者」的本性；「我們也注意到，要和平、不要戰爭，要發展、不要衰退，要交流、不要分離，要合作、不要對抗，是島內的主流民意。當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，勾連外部勢力不斷進行『謀獨』的挑釁，台獨和台海和平水火不容。」

他說，「眾所周知，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。無論台灣島內局勢如何變化，不管誰當權，都無法改變這一歷史和法理事實，一個中國原則是國際社會普遍共識，也是國際關係基本準則，是中國發展和世界各國關係的政治基礎與前提。事實證明，國際社會支持一個中國原則的基本格局不可韓都，任何人妄圖挑戰一個中國原則都以失敗而告終。台灣問題是中國內政，實現國家完全同意是全體中華兒女一致的要求，也是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。」