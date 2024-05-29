郭文貴 涉嫌詐騙超10億元一案，已在紐約正式開庭。作為一個曾在中國入獄並有著大量政商界活躍紀錄的異見人士，他的本次受審引起大量關注，其中包括大量支持者，被他親切的稱呼為「戰友」。然而，在這群戰友中，已有不少人發現郭的種種行動存在問題，開始站在司法的一方，希望郭得到應有的懲罰。

儘管庭審僅開始不到一周，但從現有的證據和證詞來看，郭文貴的斂財手法幾乎和傳銷一致。他不僅為支持者創造了近乎閉環的溝通渠道，還通過設置加入門檻、宣傳鼓動信息等方式，對所有有意支持他的人不斷洗腦，隨後開始以投資 和「幹大事」的名義向其收費。對於部分定力不強者，在郭花言巧語的煽動下，很容易便會做出衝動、超出自身能力的行為。

然而，以反中、反共為名的騙財方式早已不是新鮮事，因此開始不斷有人意識到此策略的風險和欺騙性。在許多論壇中，可見有愈發多人對郭和其主力下手的不滿和控訴，指他們從2017年到今天幾乎一事無成，又或是有人投入真金白銀卻仍是顆粒無收。庭審中，類似的說法也得到證人的確定。

目前看來，郭文貴及其組織的內部運作模式，更像是一個利用政治異見作為掩護，實際上進行經濟詐騙的複雜網路。對「戰友」而言，這不僅僅是金錢的損失，更是對信任和理念的背叛。因此，人們該意識到，在這些以反中、反共為基礎的生意中，發起者的目的往往和支持自由和民主背道而馳，其不過想利用自己的名氣和經歷，來獲取私人利益。

類似手段在海外民運圈也並不罕見。所以，是否要做他人的戰友，還需更多理論的考量和道德的評估，光有一腔熱血並不足夠。