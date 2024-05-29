我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

參議員拉莫斯否決 花旗球場賭場建案胎死腹中？

記者尤昱程／紐約報導
州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)拒絕花旗球場賭場建案。圖為花旗球場周邊。(本報檔案照)
州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)拒絕花旗球場賭場建案。圖為花旗球場周邊。(本報檔案照)

針對法拉盛周邊花旗球場賭場建案，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)28日宣布，在經過三次里民大會、一項民意調查以及數次與選民的對話後，大多數周遭居民均反對在自家後院開設賭場，為此她拒絕花旗球場賭場建案；賭場擬建方則表示，尊重她的觀點，建案已經得到多數民選官員、工會和本地社區支持，仍有一年多的時間和多個途徑，可以取得所需的批准。

據悉，賭場建案位於花旗球場(Citi Field)停車場，屬公園用地，若更改用途，需要得到州兩會提案批准，以進行「公園土地轉讓(alienation of parkland)」，目前州眾議員奧布利(Jeffrion L. Aubry)已提出相關土改案，因此拉莫斯的態度與決定十分關鍵。

拉莫斯28日發聲明表示，不會提出將花旗球場周邊公園用地轉為賭場用途的提案，「我們希望得到投資和機會，並不表示我們必須接受在後院建設賭場作為代價。」

拉莫斯還說，作為替代方案，自己已起草了另一份土改提案，該提案將允許建方建設會議中心與酒店，以及比建案中提到的大一倍的公共綠色空間。

紐約州參議會將在接下來數天結束今年的立法會期，拉莫斯在這個時間點宣布此項消息令外界十分矚目。拉莫斯表示，她受到賭場項目支持者及其盟友的巨大壓力，要求她支持該項目，其中也包括一些社區成員，他們認為這將為該地區帶來急需的工作機會。

賭場擬建方、美國職棒球隊紐約大都會隊(New York Mets)老闆柯恩(Steve Cohen)發言人則在同日回應，尊重拉莫斯的觀點，但州政府從未計畫讓任何一個個人，擁有單獨阻止或批准賭場博奕項目的權力。「由於大都會公園(Metropoilitan Park)建案得到了多數民選官員、工會和本地社區的全力支持，我們自信我們在最佳的地點，有著最好的提案。我們仍有一年多的時間和多個途徑可以取得所需的批准。」

支持賭場建案及花旗球場開發的皇后區長理查茲(Donovan Richards)也表示，西北皇后區幾乎沒有世代累計的財富，這就是為何當地家庭需要這個開發案，以獲得2萬5000個高薪工作、以及1億6300萬元的社區投資基金。這個地區曾因新冠疫情而遭受重創，目前已進入緊急狀態，「我們不能忽視這個曾經的邊緣化社區現在所擁有的的經濟發展機會，任何一位民選官員，都不應成為這項80億元投資的唯一仲裁者，因此我強烈呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)及州參議會探索其他途徑，實現大都會公園提案，並確保皇后區繼續獲得應得的資金。」

此前，拉莫斯曾坦言，這並非一個人的決定，所有的聲音都應該被聽到。在里民大會，她也曾提到，如果她不在參議會上提出相關提案，更改土地用途而使賭場建案過關，即使不是他們的選區，她在參議會的同事也可以提出類似的提案，「這也是一種可能性」。而她委託的民意調查則顯示，有61%的受訪者表示不希望在皇后區建設賭場，另有75%的受訪者反對在自己社區內建設賭場。

皇后區州參議員拉莫斯拒絕花旗球場賭場建案，圖為她此前舉辦的里民大會。(本報檔案照...
皇后區州參議員拉莫斯拒絕花旗球場賭場建案，圖為她此前舉辦的里民大會。(本報檔案照)
拉莫斯於28日正式宣布將反對花旗球場周遭興建賭場的計畫。(取自拉莫斯X @jes...
拉莫斯於28日正式宣布將反對花旗球場周遭興建賭場的計畫。(取自拉莫斯X @jessicaramosqns)

皇后區 大都會 投資

上一則

亞太裔委員會新成員 2華人獲任命

下一則

紐約客談/「戰友」覺醒 揭露陷阱

延伸閱讀

參議員搖頭否決 紐約大都會公園賭場計畫將胎死腹中?

參議員搖頭否決 紐約大都會公園賭場計畫將胎死腹中?
烏瓦德小學槍擊案2周年 受害家屬控告3大業者

烏瓦德小學槍擊案2周年 受害家屬控告3大業者
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
德州烏瓦德小學槍擊2周年 家屬告META、槍械廠與「決勝時刻」發行商

德州烏瓦德小學槍擊2周年 家屬告META、槍械廠與「決勝時刻」發行商

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費