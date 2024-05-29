參議員拉莫斯否決 花旗球場賭場建案胎死腹中？

州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)拒絕花旗球場賭場建案。圖為花旗球場周邊。(本報檔案照)

針對法拉盛周邊花旗球場賭場建案，州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)28日宣布，在經過三次里民大會、一項民意調查以及數次與選民的對話後，大多數周遭居民均反對在自家後院開設賭場，為此她拒絕花旗球場賭場建案；賭場擬建方則表示，尊重她的觀點，建案已經得到多數民選官員、工會和本地社區支持，仍有一年多的時間和多個途徑，可以取得所需的批准。

據悉，賭場建案位於花旗球場(Citi Field)停車場，屬公園用地，若更改用途，需要得到州兩會提案批准，以進行「公園土地轉讓(alienation of parkland)」，目前州眾議員奧布利(Jeffrion L. Aubry)已提出相關土改案，因此拉莫斯的態度與決定十分關鍵。

拉莫斯28日發聲明表示，不會提出將花旗球場周邊公園用地轉為賭場用途的提案，「我們希望得到投資 和機會，並不表示我們必須接受在後院建設賭場作為代價。」

拉莫斯還說，作為替代方案，自己已起草了另一份土改提案，該提案將允許建方建設會議中心與酒店，以及比建案中提到的大一倍的公共綠色空間。

紐約州參議會將在接下來數天結束今年的立法會期，拉莫斯在這個時間點宣布此項消息令外界十分矚目。拉莫斯表示，她受到賭場項目支持者及其盟友的巨大壓力，要求她支持該項目，其中也包括一些社區成員，他們認為這將為該地區帶來急需的工作機會。

賭場擬建方、美國職棒球隊紐約大都會 隊(New York Mets)老闆柯恩(Steve Cohen)發言人則在同日回應，尊重拉莫斯的觀點，但州政府從未計畫讓任何一個個人，擁有單獨阻止或批准賭場博奕項目的權力。「由於大都會公園(Metropoilitan Park)建案得到了多數民選官員、工會和本地社區的全力支持，我們自信我們在最佳的地點，有著最好的提案。我們仍有一年多的時間和多個途徑可以取得所需的批准。」

支持賭場建案及花旗球場開發的皇后區 長理查茲(Donovan Richards)也表示，西北皇后區幾乎沒有世代累計的財富，這就是為何當地家庭需要這個開發案，以獲得2萬5000個高薪工作、以及1億6300萬元的社區投資基金。這個地區曾因新冠疫情而遭受重創，目前已進入緊急狀態，「我們不能忽視這個曾經的邊緣化社區現在所擁有的的經濟發展機會，任何一位民選官員，都不應成為這項80億元投資的唯一仲裁者，因此我強烈呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)及州參議會探索其他途徑，實現大都會公園提案，並確保皇后區繼續獲得應得的資金。」