紐約市水費擬漲8.5% 每戶平均年增93元 漲幅15年最大

紐約市計畫提高水費，預計每戶家庭每年平均需要多支出93元。(美聯社)

紐約市 水務委員會(New York City Water Board)此前計畫將全市水費調漲8.5%，並將從28日起舉行公聽會，如果最終獲得通過，新水費將從7月1日起生效。根據市環境保護局(Department of Environmental Protection)的數據，這意味著紐約市普通住宅的水費每年將平均增長93元，是最近15年來漲幅最大的一次調價。

本輪大幅漲價的主要原因是亞當斯 (Eric Adams)市府重新開始向水務委員會收取供水系統「租賃費」，此外也包括通膨和債務等因素。這意味著，多向市民收取的水費中的絕大部分並不會被用於改善和維護水務系統的基礎設施，而是會以「租金 」的形式流向市府財政中，成為一種變相的稅收。市預算和管理辦公室(Office of Budget and Management)估算，從2024至2028財年，市水務局共需向市府支付超過13億元的「租賃費」。

前任市長白思豪(Bill de Blasio)曾在2016年叫停了向水務委員會收租的措施，但亞當斯政府則稱不收租金屬於一種「補貼」，而現在市府財政緊張，因此不再「補貼」。市府預算和管理辦公室主任吉哈(Jacques Jiha)在市議會聽證時表示，當前市財政狀況「岌岌可危」，因此「不能再補貼有錢的房東」。

批評人士則指，房產擁有者並非全是有錢人，而且被增加的水費也很容易被轉嫁到租戶身上。

紐約市民繳納的水費除了用於供水設施的開銷外，還有一個很重要的用途是為防洪系統埋單。市環境保護局長阿爾加瓦拉(Rohit Aggarwala)表示，隨著氣候變化、強降水增多，紐約市至少需要300億元的資金進行「相對保守」的防洪工程升級改造。