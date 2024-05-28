紐約客談／以費當稅 韭菜割出新花樣

在財政永遠緊張的紐約，當局別出心裁「收割韭菜」的創意永遠不會讓人感到乏味。在曼哈頓堵車費 尚未完全塵埃落定的時候，收割機的刀口就又對準了另一項生存必需品，水。只不過這次，市府甚至連冠冕堂皇的理由都懶得再找，直接擺出一副恩主姿態，「已經補貼了你們那麼多年，現在只是收回這項恩惠而已」。

在現代政府體系下，繳稅維持政府運作是所有公民的普遍義務，與此同時，納稅人也同時享有接受公共服務並監督政府的權利。然而紐約納稅人現在面對的問題是，在稅負本就很重的情況下，又被迫背負各種以「費」之名收取的財務，比如堵車費、水費，以及不斷增長的地鐵 票價和橋隧過路費。

從法理上說，「稅」具有普遍性， 「費」則通常只針對部分群體。然而如今加收的各種費用，從出行到用水用電，卻刀刀對準日常生活所必需之物，愈來愈讓人難以逃避，無異於變相增加徵稅。更可怕的是，無論是堵車費還是即將大幅增加的水費，其徵收目的都不是為了創造更好的生活，也不像正當稅收那樣有義務接受公眾監督。水費漲價，是為了支付市府收取的管線租賃費；而堵車費徵收，是為了幫助債台高築的MTA建立還債專用的基金。

在疫情和無證客 危機逐漸平息後，面對依舊存在的各種無底深淵一樣的錢坑，亞當斯是否真的認為繼續把所有的鍋都甩給無證客、鼓動人民內部矛盾，就能護送他走上連任之路呢？

紐約是否依舊宜居？看看隔壁新澤西如雨後春筍般出現的新公寓，看看佛州德州火箭般竄升的房價，即可略知一二。