我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

紐約客談／以費當稅 韭菜割出新花樣

紐約客談

在財政永遠緊張的紐約，當局別出心裁「收割韭菜」的創意永遠不會讓人感到乏味。在曼哈頓堵車費尚未完全塵埃落定的時候，收割機的刀口就又對準了另一項生存必需品，水。只不過這次，市府甚至連冠冕堂皇的理由都懶得再找，直接擺出一副恩主姿態，「已經補貼了你們那麼多年，現在只是收回這項恩惠而已」。

在現代政府體系下，繳稅維持政府運作是所有公民的普遍義務，與此同時，納稅人也同時享有接受公共服務並監督政府的權利。然而紐約納稅人現在面對的問題是，在稅負本就很重的情況下，又被迫背負各種以「費」之名收取的財務，比如堵車費、水費，以及不斷增長的地鐵票價和橋隧過路費。

從法理上說，「稅」具有普遍性， 「費」則通常只針對部分群體。然而如今加收的各種費用，從出行到用水用電，卻刀刀對準日常生活所必需之物，愈來愈讓人難以逃避，無異於變相增加徵稅。更可怕的是，無論是堵車費還是即將大幅增加的水費，其徵收目的都不是為了創造更好的生活，也不像正當稅收那樣有義務接受公眾監督。水費漲價，是為了支付市府收取的管線租賃費；而堵車費徵收，是為了幫助債台高築的MTA建立還債專用的基金。

在疫情和無證客危機逐漸平息後，面對依舊存在的各種無底深淵一樣的錢坑，亞當斯是否真的認為繼續把所有的鍋都甩給無證客、鼓動人民內部矛盾，就能護送他走上連任之路呢？

紐約是否依舊宜居？看看隔壁新澤西如雨後春筍般出現的新公寓，看看佛州德州火箭般竄升的房價，即可略知一二。

堵車費 無證客 地鐵

上一則

慶祝傳統月 布碌崙商會辦首屆亞裔夜市

下一則

CUNY首度發布 亞太裔新聞媒體歷史報告

延伸閱讀

堵車費將上路 恐惡化停車問題

堵車費將上路 恐惡化停車問題
紐約客談／維護心理健康 需強化整體結構

紐約客談／維護心理健康 需強化整體結構
紐約客談／堵車費高 工薪族壓力大

紐約客談／堵車費高 工薪族壓力大
紐約州主計長示警 堵車費再不收 MTA財務陷黑洞

紐約州主計長示警 堵車費再不收 MTA財務陷黑洞

熱門新聞

紐約州洛克蘭郡逮捕三名偷挖竹筍的華人。(本報資料圖，僅為示意圖)

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

2024-05-23 18:02
紐約周四天氣預計惡化，當天中午將有破壞性冰雹和時速60哩的強風侵襲。示意圖。(市長辦公室提供)

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

2024-05-22 17:21
傷者疑似是騎過人行道崎嶇不平處(右處)時，失控撞向地面。(記者顏潔恩/攝影)

電動車失控翻倒 紐約華婦頭撞地 腦死命危

2024-05-25 14:22
皇后區郵件盜竊案件頻發，美國郵政應國會眾議員孟昭文要求進行調查，調查發現，郵政內部在該問題上存在嚴重管理不善的問題。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

2024-05-25 07:19
FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

紐約華人按摩店涉賣淫 FBI查獲店內隱藏隔間有避孕套、帳簿

2024-05-27 19:55
Section 8住房補助申請，紐約15年來首次開放。(記者劉梓祁／攝影)

提供低收入住房補貼 紐約15年來首次開放Section 8申請

2024-05-21 14:34

超人氣

更多 >
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金