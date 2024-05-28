布碌崙地鐵站 2女無故遭人襲擊 警通緝嫌犯

包括一名亞裔的兩名女性在布碌崙地鐵站遭掌摑，警方通緝嫌犯。(警方提供)

一名男性歹徒在布碌崙 (布魯克林)兩處地鐵站 內襲擊了包括一名67歲亞裔 在內的兩名女子後逃離現場。布碌崙市警73分局正以攻擊罪(Assault)通緝這名嫌犯。警方呼籲居民提供相關線索，早日將這位嫌犯捉拿歸案。

警方稱，5月16日早晨大約6時50分，在大西洋大道(Atlantic Avenue)地鐵站內的夾層，一名歹徒靠近一名49歲的女性受害者。在沒有任何徵兆的情況下，歹徒突然伸手擊打女受害者一側頭部，導致她戴的眼鏡掉落地面後損壞。案發時，女受害人還戴著耳塞，耳朵也受了輕微擦傷。嫌犯攻擊女受害人後逃離現場，方向不明。受害女性沒有在現場接受醫療救治。

警方介紹，另一起襲擊案發生於5月17日上午大約10時25分，地點是哈爾西街(Halsey Street)地鐵站內的夾層。當時，一名67歲的亞裔女子正在夾層內行走，一名歹徒靠近她之後，扇了她的左臉一巴掌。在沒有任何跡象的情況下遭到突然襲擊，受害女性摔倒在地，擦傷了右膝蓋。嫌犯事發後步行逃離該地點，向哈爾西街方向逃去。受害女性沒有在現場接受醫療救治。

警方認為這兩起案件係一人所為，在獲取了這名嫌犯的照片後將其公之於眾。警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。