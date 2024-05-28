華女經營按摩店涉賣淫 上州被捕 FBI布線6個月 查獲帳簿等證物

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家華人按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。(取自尼加拉郡州警辦公室官網)

聯邦調查局(FBI )聯合當地警方，在月前突襲檢查了一家位於紐約尼加拉郡(Niagara County)洛克波特(Lockport)的華人按摩店，而近日由當地政府提交的最新法庭文件顯示，這家按摩店設有隱藏隔間，隔間中有避孕套、帳簿、以及其他涉嫌賣淫的證物，按摩店的員工也均住在店內。

FBI聯合尼加拉郡州警辦公室經過六個月調查，在月前突襲檢查了一家位於紐約州洛克波特S. Transit路5714號、名為新雅緻指壓水療中心(New Elegant Shiatsu Spa)的按摩店，逮捕了47歲的營業人員宋麗年(Linian Song，音譯)。警檢人員指，他們監視按摩店並採訪了多名顧客，而根據顧客的說法，他們每次都用現金來付費，當按摩結束後，店內員工會與顧客們進行性行為。

隨後警方便加強調查力度，發現宋女經常在這家按摩店以及另一家位於羅徹斯特(Rochester)S. Clinton大道、名為「S養生水療中心」(S Wellness Spa)的按摩店駕車來往，而後他們發現宋女也是這一家按摩店的營業人員。

警方隨後用GPS追蹤定位宋麗年的行車紀錄，發現她在2023年12月，在水牛城尼加拉國際機場(Buffalo Niagara International Airport)接走了一名「身分不明的女性」，移民紀錄顯示，這名女性以及之後在她車內的另一名女性，皆為中國公民，她們均在在2023年由墨西哥非法入境 美國。

而此次由當地政府提交的最新法庭文件顯示，洛克波特的按摩店設有隱藏隔間，中有避孕套、帳簿、以及其他涉商業性行為的證物，按摩店的員工也均住在店內，她們需要依賴宋麗年提供交通工具從而出行。警方和性販運專家表示，居住在按摩店的工作人員，通常是性販運的受害者。檢察官此次則指，宋麗年實際上經營著一個非法按摩業務圈子，雇用多名女性進行商業性行為。

目前，宋麗年被關押在聯邦監獄直至本月29日。法官麥卡錫(Jeremiah J. McCarthy)要求她支付5000元現金保釋或2萬5000元保釋債券，而考慮到她可能會逃往中國，法官也要求她戴上定位裝置，並簽署引渡豁免書(waiver of extradition)。

在她的一位親戚支付保釋金後，她被要求留在紐約西部，禁止前往皇后區法拉盛 。根據聯邦特工，她經常去法拉盛，新聞媒體的報導也顯示，那裡是美國非法按摩交易的中心。