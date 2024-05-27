竊取女性社媒帳號、隱私照威脅勒索 華男被控9罪

一名華人男子涉嫌竊取女性社交網路帳號及隱私照片與視頻，並以此要脅與騷擾受害者們，已被控包括網路跟蹤等在內的九項罪名。(路透)

聯邦調查局(FBI )紐約水牛城分局近日宣布，一名華人 男子涉嫌竊取女性社交網路帳號及隱私照片與視頻，並以此要脅與騷擾受害者們，他已被控包括網路跟蹤等在內的九項罪名，FBI呼籲更多受害者與他們聯繫。

根據FBI調查以及紐約西區聯邦地區法院此前發布的控罪書，29歲的陳揚(Max Yang Chen，音譯)涉嫌在2021年3月及2023年6月之間，未經授權連入三名受害人的電腦，獲取她們訊息，隨後使用這些訊息威脅並恐嚇她們。

此外，陳揚還涉嫌非法進入受害人的社交媒體帳號，並從這些帳號中竊取相關資料。在獲得了她們的露骨隱私照片或視頻後，他便以此要脅與騷擾受害者們，如果她們不交出更多照片，他就會公開這些照片或視頻。

在其他個案中，陳揚還假裝自己有能力，可以從色情洩露網站移除隱私照片，以此來換取更多受害人的裸照說視頻。

陳揚在今年3月，被聯邦大陪審團控以三項從受保護的電腦中汲取個資(obtaining information from a protected computer)罪名、三項網路跟蹤(cyberstalking)、以及三項嚴重身分盜竊(aggravated identity theft)共九項罪名，若罪成將面臨最高36年監禁。

FBI認為，陳揚自2017年起至今年3月7日被捕，一直以女性作為犯案目標，他們近日發布通告，尋求公眾的幫助，以識別更多可能曾經受到他威脅、騷擾或勒索的未成年或成年受害女性。

FBI表示，陳揚很可能從以下Instagram社媒帳號，來聯絡受害人，這些帳號分別為：alexparsley123、tblair234、kristorino、kristeenthrack、temptempterm、以及haydenjaus。

若民眾知悉任何受到陳揚或上述帳號侵害的受害者，請至FBI官網https://forms.fbi.gov/SextortionTipsBCTF/view填寫表格，民眾也可電郵[email protected] ，聯絡FBI紐約水牛城分局。