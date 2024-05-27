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紐約「魅力台灣」晚會 促青年交流

記者高雲兒／紐約報導
紐約華僑文教中心舉辦「魅力台灣」晚會，以「台灣衣櫥」為主題，旨在展示台灣多元文化的魅力。(記者高雲兒／攝影)
紐約華僑文教中心舉辦「魅力台灣」晚會，以「台灣衣櫥」為主題，旨在展示台灣多元文化的魅力。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛紐約華僑文教中心25日舉辦名為「魅力台灣」的晚會(Charm of Taiwan Gala)，發起者為中華民國僑務委員會國際青年親善大使候選者劉靜蓉與亞裔未來基金會，晚會以「台灣衣櫥」為主題，旨在展示台灣多元文化的魅力。

為了讓海外青年能投入僑社的公共事務，以及宣揚台灣，僑委會舉辦了2024年國際青年親善大使的選拔，並推薦劉靜蓉為候選人。僑教中心副主任王鈺淇說，國際青年親善大使的活動旨在讓二代和三代台美人用年輕人的思維宣傳台灣，本年度的候選人劉靜蓉選擇讓年輕人以認識法拉盛的紐約僑教中心為起點，讓不同族裔和不同年齡民眾從這裡了解台灣文化，成功打造更年輕更包容的環境氛圍。

劉靜蓉今年26歲，畢業於羅格斯大學，目前是一家音樂學院的創始人，此前多次參與台灣僑團舉辦的活動。她介紹，此次活動主題為「台灣衣櫥」，她希望活動能像打開衣櫥一般，讓與會者感受台灣多元文化的魅力；她表示，除了宣傳台灣，這也是社交的好機會，「二代和三代台灣人帶來了他們不同族裔和年齡段的朋友，大家能更多地認識台灣和風土人情」。

劉靜蓉說，如果成功當選國際青年親善大使，她會更多推廣台灣的產品，「其實有很多產品世界知名，比如奶茶，大家卻不知道這是台灣的，但慶幸的是，我們已經有這樣的基礎」。據悉，成功當選的候選人，將受邀回台參訪並接受表揚，分享海外經驗。

活動中，喜劇演員Esther Chen擔任主持，曾榮獲南加探戈國際錦標賽冠軍的周穎蕾呈現了探戈舞蹈；全美扯鈴協會的羅英九、Andrew Sun和Archie Ingunza帶來扯鈴表演；曾為前總統蔡英文演出過的劉家三姊妹，進行了小提琴演奏與歌唱表演；現場設置的攤位展示了台灣特色產品和美食，吸引了眾多民眾駐足品嘗和選購。

前來參加「魅力台灣」晚會的民眾眾多。(記者高雲兒／攝影)
前來參加「魅力台灣」晚會的民眾眾多。(記者高雲兒／攝影)
現場設置的攤位展示了台灣特色產品和美食，吸引了眾多民眾駐足品嘗和選購。(記者高雲...
現場設置的攤位展示了台灣特色產品和美食，吸引了眾多民眾駐足品嘗和選購。(記者高雲兒／攝影)
劉靜蓉活動能像打開衣櫥一般，讓與會者感受台灣多元文化的魅力。(記者高雲兒／攝影)
劉靜蓉活動能像打開衣櫥一般，讓與會者感受台灣多元文化的魅力。(記者高雲兒／攝影)

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