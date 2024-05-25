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紐約客談／維護心理健康 需強化整體結構

紐約客談

當一場悲劇引發全國性的關注時，人們在感到震驚或難過之餘，往往也會看到社會中許多急需解決且存在許久的問題。2021年，華女高慧民在曼哈頓中城時報廣場地鐵站內，被一名精神病患者推下月台身亡，至今仍令亞裔社區感憤怒和惋惜，也將心理健康照護的漏洞暴露無遺。

面對這樣的悲劇，除了為死者和其家人及社區尋求正義外，更應該思考和尋求改變，以避免類似慘劇再次發生。為此，國會眾議員高德曼本年再度推出「高慧民法案」，希望改革現行的聯邦醫療補助規定，從而增加精神病床位，並擴展對心理健康問題的照顧。

然而，僅僅增加床位並不足以解決問題的根源。高慧民案凸顯的是一個更大的結構性問題，即一個對精神健康問題認識不足且支援系統薄弱的社會。因此，社會需要一種更加全面的方法，不僅要提供必要醫療資源，還要實現政策的長期穩定。

儘管如此，在紐約乃至聯邦層面，任何改變的推動背後都離不開長時間的努力，和複雜的意識、財務和以及政治角力和協商。更何況，在紐約本就承受著難民危機之時，增加資源、提升撥款則是難上加難。因此，從聯邦層面或其它角度尋求替代方案變得尤為重要。

全球範圍內，許多地區已經通過國家資助的心理健康服務和社區支持計畫，減少了精神疾病帶來的社會負擔。紐約或是聯邦也可以借鑑類似經驗，建立一個更為公平且全面的心理健康照護系統。

同時，保釋法改革、警方移除遊民權力等地方長期存在的爭議話題，也需要做出有利的改變，從而密配合心理健康服務的強化。

心理健康 高慧民 地鐵站

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