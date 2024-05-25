回應稻草人捐款 市府發言人：亞當斯不知情

亞當斯日前在其府邸舉行晚宴慶祝亞裔月。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 地產商胡瑋弘(Weihong Hu)日前被爆涉嫌通過「稻草人捐款」等不當手段，以影響市政合同和規章，涉及到市長亞當斯 (Eric Adams)及團隊。市府發言人在24日對本報的回應中強調，所有建築項目都是按照規範行事，亞當斯對胡瑋弘的行為完全不知情，回應中也避開了敏感的人事問題和選舉籌款問題。

湖北籍女華商胡瑋弘在紐約市擁有多家酒店。據「紐約移民記事網」(Documented)等多家紐約本地媒體聯合報導，2021年，在市長競選活動中，她通過政治捐款與亞當斯團隊建立聯繫，胡瑋弘的酒店隨後獲得了數百萬元的政府合同，並在多個建築項目中獲得便利。

市府發言人強調，市樓宇局(DOB)並未為任何開發商提供特殊待遇；「所有項目都需遵循規定的程序和最高的安全標準。當我們發現任何不安全的舉措時，我們會採取措施以統一、公平和高效的方式執行市府規範。」

一名華人地產商被曝為市長亞當斯提供「稻草人捐款」，24日市府回應。圖為涉事華商胡瑋弘在皇后區新鮮草原的酒店。(本報檔案照)

調查同時顯示，胡瑋弘利用其政治影響力，讓樓宇局為其曼哈頓 內的兩處地產「開綠燈」。市府指出，從2022年12月起，市樓宇局已對胡瑋弘的開發項目採取額外的執法措施，確保所有開發案均按照最高的安全標準執行。

由於前任政府通過的酒店稅修正案(Hotel Tax Amendment)，開發商可以將其物業改造為酒店，而非持續建設住宅。對此市府解釋，胡瑋弘名下一處位於西35街317號的項目，是在樓宇局長達一年半的檢查後才得以重新開工的；另一處唯一西39街58號的項目，是在經過重新檢查後，發現承包商已進行整改，才允許重新建設，而非「打招呼」後立即解除。

調查還揭露，與亞當斯關係密切的高級顧問鄭祺蓉，長期居住在胡瑋弘的酒店中，其住宿費用也被認為包含在市府合同費用中。對此市府發言人不置可否，僅表示關於鄭祺蓉的調查尚在進行中，對此不便多言。