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羅斯福酒店無證客中心 已接待15萬人

記者許君達／紐約報導
正在登記的拉丁美洲無證客。(記者許君達／攝影)
正在登記的拉丁美洲無證客。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓中城羅斯福酒店(Roosvelt Hotel)的紐約市無證客「抵達中心」(Arrival Center)啟動已滿一年，共接待了接近15萬人。當局23日舉辦少數族裔媒體參觀活動，並透露約有2%為來自中國的走線客，為利用此處服務第11多的走線客來源國。

活動由市公立醫院系統發起，市長移民事務辦公室(MOIA)主任卡斯楚(Manuel Castro)和「紐約關懷計劃」(NYC Care)主任希門尼斯(Jonathan Jimenez)共同參與。市公立醫院系統門診部高級副主任泰德隆(Ted Long)介紹，該中心是紐約市為了更高效地疏解和安置大量進入的無證客而設立的一站式綜合服務門戶，提供身分登記、安置場所分配、身心健康檢查及疫苗接種等服務，也會為有需求的無證客提供生活或法律方面的諮詢。

根據泰德隆提供的數據，「抵達中心」啟動一年來，已接待約15萬人，來自160個國家，平均每周有2800人完成登記。15萬人中約2%為中國走線客，走線客最多來自委內瑞拉、厄瓜多爾以及哥倫比亞。

目前，酒店大廳被闢為等候區，安置數百座位。不過在23日下午的參觀期間，上座率較低。在門庭的玄關上方，原登記入住櫃檯，被用來幫助登記走線客身分、安排酒店及綜合諮詢。餐廳大堂被用作醫療保健服務中心。

泰德隆介紹，首次來到紐約的無證客，將在這裡接受完整的健康篩查，以便及時發現傳染病患者，此後，身體健康者將接受心理健康方面的檢測，最後一步，則是為無證客接種必要的疫苗。

卡斯楚表示，紐約無法阻止運載無證客的大巴，而在聯邦不願提供更多幫助的情況下，紐約市獨立建立起了這座堪稱「當代埃利斯島(Ellis Island)」的中心。他同時透露，現在中心接待的新來者數量確有減少，但每天依舊會有數百人。

中心方面承諾在登記完成後當日或24小時內完成服務，不過由於現在市府規定家庭無證客在庇護酒店內住滿60天必須退房並重新登記等待安排，一些無證客家庭只能反覆回到中心。來自厄瓜多爾的Jenny與她的兩個孩子來到美國已八個月，但仍未拿到工作許可，他們在前一家庇護所內住滿60天後，正在中心內等待新的安排。由於不會說英語，她只能用手勢搭配西語向記者表示，「等待時間很長。」

來自厄瓜多的Jenny一家來到美國已有八個月。(記者許君達／攝影)
來自厄瓜多的Jenny一家來到美國已有八個月。(記者許君達／攝影)
設於曼哈頓中城羅斯福酒店的紐約市無證客綜合服務「到達中心」啟用滿一周年，首次向媒...
設於曼哈頓中城羅斯福酒店的紐約市無證客綜合服務「到達中心」啟用滿一周年，首次向媒體及公眾開放。圖左至右分別為泰德隆、希門尼斯和卡斯楚。(記者許君達／攝影)
原為餐廳的空間現被改造為醫療服務中心，圖為等待接種疫苗的無證客。(記者許君達／攝...
原為餐廳的空間現被改造為醫療服務中心，圖為等待接種疫苗的無證客。(記者許君達／攝影)
綜合服務處以多語種提供包括身分登記、庇護中心分配、法律事務及生活諮詢等業務。(記...
綜合服務處以多語種提供包括身分登記、庇護中心分配、法律事務及生活諮詢等業務。(記者許君達／攝影)
酒店大堂被改造成等候區，安置了數百張座椅。(記者許君達／攝影)
酒店大堂被改造成等候區，安置了數百張座椅。(記者許君達／攝影)
原有的酒店接待中心現在作為無證客登記和綜合服務處。(記者許君達／攝影)
原有的酒店接待中心現在作為無證客登記和綜合服務處。(記者許君達／攝影)

無證客 走線 紐約市

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