羅斯福酒店無證客中心 已接待15萬人

正在登記的拉丁美洲無證客。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓中城羅斯福酒店(Roosvelt Hotel)的紐約市無證客 「抵達中心」(Arrival Center)啟動已滿一年，共接待了接近15萬人。當局23日舉辦少數族裔媒體參觀活動，並透露約有2%為來自中國的走線 客，為利用此處服務第11多的走線客來源國。

活動由市公立醫院系統發起，市長移民事務辦公室(MOIA)主任卡斯楚(Manuel Castro)和「紐約關懷計劃」(NYC Care)主任希門尼斯(Jonathan Jimenez)共同參與。市公立醫院系統門診部高級副主任泰德隆(Ted Long)介紹，該中心是紐約市為了更高效地疏解和安置大量進入的無證客而設立的一站式綜合服務門戶，提供身分登記、安置場所分配、身心健康檢查及疫苗接種等服務，也會為有需求的無證客提供生活或法律方面的諮詢。

根據泰德隆提供的數據，「抵達中心」啟動一年來，已接待約15萬人，來自160個國家，平均每周有2800人完成登記。15萬人中約2%為中國走線客，走線客最多來自委內瑞拉、厄瓜多爾以及哥倫比亞。

目前，酒店大廳被闢為等候區，安置數百座位。不過在23日下午的參觀期間，上座率較低。在門庭的玄關上方，原登記入住櫃檯，被用來幫助登記走線客身分、安排酒店及綜合諮詢。餐廳大堂被用作醫療保健服務中心。

泰德隆介紹，首次來到紐約的無證客，將在這裡接受完整的健康篩查，以便及時發現傳染病患者，此後，身體健康者將接受心理健康方面的檢測，最後一步，則是為無證客接種必要的疫苗。

卡斯楚表示，紐約無法阻止運載無證客的大巴，而在聯邦不願提供更多幫助的情況下，紐約市獨立建立起了這座堪稱「當代埃利斯島(Ellis Island)」的中心。他同時透露，現在中心接待的新來者數量確有減少，但每天依舊會有數百人。