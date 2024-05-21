史島市議員提案籲設特別工作組 嚴打霸房現象

史島市議員漢克斯建議設立特別工作組，嚴打霸占房屋現象。(市議會提供)

史島民主黨 市議員漢克斯(Kamillah Hanks)日前在市議會提案，擬要求市府責成市消防局(FDNY)、市警總局(NYPD)和市清潔局(NYSD)等部門設立一個新的特別工作組，清除和驅逐霸占房屋者(Squatters)，並幫助他們找到合法住所，同時與廢棄房產的業主合作，確保這些房屋不再被人霸占。

霸占房屋者破壞建築和社區，造成的禍患不容忽視，漢克斯說，成立一個常設工作者不僅能節約時間和資源，還能確保對霸占房屋的事件做出更加協調一致和高效的反應。

長期以來，執法部門和業主在清理和驅逐霸占房屋者時面臨的挑戰之一就是，在法律上不能清晰區分霸占房屋者和真正的租戶。作為今年4月通過的州預算 的一部分，紐約州法律增加了對霸占房屋者的定義，即未經業主或業主代表同意而居住在房產中的人。州長霍楚(Kathy Hochul)的一名發言人表示，作為2025年預算中解決住房危機行動的一部分，州府已與州議會已達成協議，加強現有立法，明確霸占房屋者不是租戶，並支持業主。

漢克斯的提案已有了幾位共同提案人，包括民主黨的莊文怡、共和黨 的卡爾(David Carr)、共和黨的阿里奧拉(Joann Ariola)民主黨的布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)。

市議員卡爾說，霸占房屋者會破壞大家辛辛苦苦建立的養育家人的社區，必須阻止霸占房屋者竊取他人房產。成立常設機構來處理這個問題有助於加快清理和驅逐霸占房屋者的進程。莊文怡此前也提案，建議市政府每季度發布一次報告，說明什麼地方有霸占房屋現象。