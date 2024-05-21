我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦租霸 1年嚇跑3名分租客 房東興訟驅離

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

史島市議員提案籲設特別工作組 嚴打霸房現象

記者胡聲橋／紐約報導
史島市議員漢克斯建議設立特別工作組，嚴打霸占房屋現象。(市議會提供)
史島市議員漢克斯建議設立特別工作組，嚴打霸占房屋現象。(市議會提供)

史島民主黨市議員漢克斯(Kamillah Hanks)日前在市議會提案，擬要求市府責成市消防局(FDNY)、市警總局(NYPD)和市清潔局(NYSD)等部門設立一個新的特別工作組，清除和驅逐霸占房屋者(Squatters)，並幫助他們找到合法住所，同時與廢棄房產的業主合作，確保這些房屋不再被人霸占。

霸占房屋者破壞建築和社區，造成的禍患不容忽視，漢克斯說，成立一個常設工作者不僅能節約時間和資源，還能確保對霸占房屋的事件做出更加協調一致和高效的反應。

長期以來，執法部門和業主在清理和驅逐霸占房屋者時面臨的挑戰之一就是，在法律上不能清晰區分霸占房屋者和真正的租戶。作為今年4月通過的州預算的一部分，紐約州法律增加了對霸占房屋者的定義，即未經業主或業主代表同意而居住在房產中的人。州長霍楚(Kathy Hochul)的一名發言人表示，作為2025年預算中解決住房危機行動的一部分，州府已與州議會已達成協議，加強現有立法，明確霸占房屋者不是租戶，並支持業主。

漢克斯的提案已有了幾位共同提案人，包括民主黨的莊文怡、共和黨的卡爾(David Carr)、共和黨的阿里奧拉(Joann Ariola)民主黨的布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)。

市議員卡爾說，霸占房屋者會破壞大家辛辛苦苦建立的養育家人的社區，必須阻止霸占房屋者竊取他人房產。成立常設機構來處理這個問題有助於加快清理和驅逐霸占房屋者的進程。莊文怡此前也提案，建議市政府每季度發布一次報告，說明什麼地方有霸占房屋現象。

民主黨 預算 共和黨

上一則

羊頭灣老翁遭2名蒙面飛車賊搶劫

下一則

開設全球毒品交易網站3年賣出上億元 23歲台男被捕

延伸閱讀

華埠民主黨聯誼會 籲挺民事法官參選人田譚建嬣

華埠民主黨聯誼會 籲挺民事法官參選人田譚建嬣
熟齡養老不換房 斥資升級無障礙設施「再住20年」

熟齡養老不換房 斥資升級無障礙設施「再住20年」
喬州檢察長：沙凡納槍枝管制法無效

喬州檢察長：沙凡納槍枝管制法無效
美再出招 擬永久禁止華為、中興無線設備認證

美再出招 擬永久禁止華為、中興無線設備認證

熱門新聞

一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

2024-05-19 07:23
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
中獎人李琦麗。(取自紐約州樂透局官網)

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

2024-05-17 18:45
在亞當斯和市教育總監班克斯(David C. Banks)的領導下，紐約市公校逐漸走向擇優錄取路線。(記者范航瑜／攝影)

紐約公校重回擇優錄取 華人讚：很高興放棄荒謬政策

2024-05-15 14:45

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘