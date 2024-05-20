亞太裔傳統文化大遊行曼哈頓舉行 亞當斯出席

市長亞當斯(右三)與中國駐紐約總領事黃屏(左三)參與遊行。(記者許君達／攝影)

第三屆「紐約亞太裔傳統文化大遊行」19日在曼哈頓中城的第六大道舉辦，包括市長亞當斯 (Eric Adams)在內的多名民選官員出席，數十個團體參與了遊行。參與者中，以華人 團體為多數，也有來自印尼、南韓、越南裔和孟加拉裔社區的團體。

第三屆「紐約亞太裔傳統文化大遊行」在曼哈頓舉行。(記者許君達／攝影)

亞當斯表示，亞裔 社區是紐約這座多元都市的重要組成部分，值得舉辦這樣一場遊行為自己驕傲。主辦方美國繁榮華埠總會行政總監田士鋭則對亞當斯對於亞裔社區的重視表達了感謝，並呼籲在場選民繼續投票支持亞當斯。除亞當斯外，來自紐約的多名華裔民選官員，包括州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡和市長辦公室社區事務局副局長顧雅明也到場支持。此外，著名華裔刑偵專家李昌鈺也受邀出席了活動。

著名華人刑偵專家李昌鈺(亞當斯身旁者)也受邀出席。(記者許君達／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏表示，美國亞裔應該更加團結，這樣才能在仇恨情緒依舊未有衰減的氛圍中更好地自我保護。除黃屏外，印度尼西亞和印度兩國駐紐約的副領事也出席了遊行活動。主辦方透露，來自馬來西亞、泰國、南韓等亞洲國家的外交機構也獲得了邀請。

印尼裔社區參與遊行。(記者許君達／攝影)

今年的遊行規模與去年相比有所縮減，但依舊有近30個亞裔團體參加，其中包括華人僑團、社區組織、商業機構以及其他亞裔族群的團隊。

華人身著民族服裝參與遊行。(記者許君達／攝影) 韓裔社區參與。(記者許君達／攝影)

歷屆大遊行都積極參與的華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)今年照例參加。行政總監陳作舟介紹，他們今年與紐約詩畫琴棋會和紐約漢服社共同組隊參加，會在花車上展示中華傳統書法和漢服表演，還會在沿途向參觀者發放極富中餐館特色的「幸運餅乾」。

華人社區組織參與遊行。(記者許君達／攝影)

陳作舟說，在亞裔群體開始在美國扎根落戶的一百多年來，這才是第三次「聚在一起」，非常難得。機構董事傅先清表示，華人社區愈發壯大，「一代比一代更好」，希望華人和整個亞裔未來能夠真正作為紐約市的「主流」出現在歷史舞台上。