寇頓、莊文怡辦公室攜手亞美聯盟和華社組織 慶亞裔月

寇頓、莊文怡辦公室與亞美聯盟和華社組織慶祝亞太裔傳統月。(主辦方提供)

為慶祝亞太裔傳統月，州眾議員寇頓(William Colton)辦公室、市議員莊文怡辦公室攜手公益組織聯合亞美聯盟(UA3)、華人 健康協會和布碌崙 (布魯克林)華人社區服務中心，日前在布碌崙班森賀86街舉行慶祝活動，吸引眾多民眾到場參與。

聯合亞美聯盟和布碌崙華社服務中心當天為現場居民派發了大量蔬菜和食物，來自布碌崙科技高中、布朗士 科學高中、史岱文森高中的十多名學生在現場為人們美甲、做手鍊和畫扇子，這些手工製作活動吸引了不少老者參與。寇頓和莊文怡辦公室向參加活動的學生頒發了獎狀，感謝他們前來服務社區和老人。

華康會和86街社區巡邏隊還向社區各界派送了自衛健身用品，並展開巡邏隊志願者招募和登記，當場得到20多名各族裔人員的響應和登記。社區巡邏隊發起人陳麗娜呼籲更多居民加入，共同保護社區安全。

寇頓和莊文怡辦公室的工作人員和義工在現場派發傳單，號召人們踴躍參與23日在曼哈頓市政廳前舉行的集會，抗議市府擬在布碌崙86街交25大道修建遊民所。寇頓辦公室幕僚長賀立寧表示，活動當天主協辦方派出了近50名義工到場服務，使活動順利圓滿舉行。

UA3主席孔振成(Don Hong)、執行董事樂啟光、活動協調員戚本潔，布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福等出席了這次活動。