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9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

記者高雲兒／紐約報導
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)
邱女士遇到租霸卻無計可施，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，還曾兩度住院。(記者高雲兒／攝影)

一名住在皇后區新鮮草原的九旬華裔女房東近日反映，她的吉普賽租客已經有近一年未交租，合同到期後仍繼續占屋，她氣不過上門理論，房客卻報警指控她騷擾，還曾在半夜敲門恐嚇她，她氣得數次住院，卻毫無辦法；該名房東表示，如果能夠趕走租霸，將不再出租房屋。

在去年8月曾接受本報獨家專訪的90歲邱女士，在去年3月中左右與一戶吉普賽家庭簽約，將位於新鮮草原的兩家庭房屋的另一半，租給兩夫妻和三個孩子；出租前，她的女兒曾仔細檢查租客的證件、信用分數和工資單等，均顯示沒有問題，在其交了租金和押金後，邱女士就把鑰匙交給了房客。

最開始，房客也如約交租，但是第四個月開始，房客就以各種理由，開始拖延交租，拖延數次之後演變為不再交租；不僅如此，房客常常白天不出門活動，到了晚上就大開派對，吵得隔壁鄰居夜不能寐，這些人甚至留宿，導致屋內常常居住十幾人。當邱女士一家對此提出意見時，對方振振有詞，「親戚不能來往嗎？」到了今年，邱女士偶爾看到大包小包新入住的房客，對方稱由租霸轉租，「他不繳租金，還拿我的房子賺租金！」

邱女士說，她曾敲門討租，得到的回應要不是閉門不見，要不就是敷衍，有一次還被對方報警，稱邱女士恐嚇他家中的兒童；甚至有一晚，為了報復邱女士白天上門討租金的舉動，男租客半夜跑到她家大聲敲門，持續數十分鐘，邱女士和女兒在監控裡看到租客惡狠狠拍門的模樣，只敢躲在房內。

邱女士表示，她也曾報警，但警察也無能為力；他們在今年2月請了律師，得知上庭最起碼等半年，在4月租約到期後，租客一家仍然霸占房產。

邱女士女兒稱，租客半夜敲門的舉動，且總有莫名其妙的無牌照豪車出現，讓她們懷疑對方是犯罪分子，「我媽媽大部分時間都在家，對方都人高馬大，我們這裡都是女生，也不敢做什麼」。

靠房租生活的邱女士為此鬱悶難解，更兩度住院，身體消瘦不少，「我一輩子沒做壞事、沒占別人便宜，為何會這樣對我？」

邱女士女兒表示，能想的辦法都想了，現已毫無辦法，「紐約法庭對房東失去基本的保護，如果房子收回來，我們要麼自己住，要麼賣掉，不會再考慮出租了。」

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