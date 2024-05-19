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房東訴法院驅逐租客慢 維權團體籲駁回

記者高雲兒／紐約報導
紐約市多名房東於2月在皇后區發起集體訴訟，目的是為了改變驅逐程序的處理方式，以便更快地驅逐租戶，這一訴訟得到多維權組織的抗議。圖為此前小房東抗議。(讀者Helen提供)
紐約市多名房東於2月在皇后區發起集體訴訟，目的是為了改變驅逐程序的處理方式，以便更快地驅逐租戶，這一訴訟得到多維權組織的抗議。圖為此前小房東抗議。(讀者Helen提供)

紐約市多名房東月前在皇后區發起集體訴訟，希望改變對租戶的驅逐程序效率，認為紐約州法院系統處理驅逐程序的速度太慢，效率低下，剝奪了他們的財產權；多維權組織近日提交動議，認為訴訟應該被駁回，否則恐損害租客利益。

由房東在今年2月提出的訴訟，請願書中表示，驅逐程序的緩慢剝奪了房東們的財產權；請願書中寫：「法庭陷入無休止和莫名其妙的拖延中，無法為房東們尋求維護物業的權利，以至於這已經成為一種『正常』現象。房東們被迫接受這場被操縱的遊戲，在房屋法庭的噩夢般的程序中跋涉...」。

房東請願書還提到，州法要求州法院在房客對訴訟作出回應後的三到八天內，作出對欠租房客的驅逐審判；也因此建議，當房東在驅逐訴訟中獲勝時，他們希望法庭「立即或盡可能方便地」簽發驅逐令。

對於房東提出的集體訴訟，「房屋法庭回答」(Housing Court Answers)、民權社區活動中心(MinKwon Center for Community Action)、造路紐約(Make the Road New York)等維權組織，於10日提交動議，認為房東提出的請願書「並沒有提到因為法院驅逐程序速度，而對任何請願人造成任何具體傷害，更不用說對『一般房東』造成傷害」。

維權組織主張，由於房東們沒有提出實質的證據，因此法院應駁回請願書；維權組織還說，房東們無視州法院的獨立性，試圖把法院變成「驅逐的傳送帶」，擔心若訴訟成功，可能損害租戶權益，為此維權組織要求，被允許參與這起房東訴訟的干預。

不過代表房東的律師卻表示，維權組織扭曲了房東的請願，強調「房東僅僅是讓房屋法庭按照『紐約州不動產行動和訴訟法』第七條的規定行事」。

房東 紐約州 紐約市

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