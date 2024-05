房東訴法院驅逐租客慢 維權團體籲駁回

紐約市多名房東於2月在皇后區發起集體訴訟,目的是為了改變驅逐程序的處理方式,以便更快地驅逐租戶,這一訴訟得到多維權組織的抗議。圖為此前小房東抗議。(讀者Helen提供)

紐約市 多名房東 月前在皇后區發起集體訴訟,希望改變對租戶的驅逐程序效率,認為紐約州 法院系統處理驅逐程序的速度太慢,效率低下,剝奪了他們的財產權;多維權組織近日提交動議,認為訴訟應該被駁回,否則恐損害租客利益。

由房東在今年2月提出的訴訟,請願書中表示,驅逐程序的緩慢剝奪了房東們的財產權;請願書中寫:「法庭陷入無休止和莫名其妙的拖延中,無法為房東們尋求維護物業的權利,以至於這已經成為一種『正常』現象。房東們被迫接受這場被操縱的遊戲,在房屋法庭的噩夢般的程序中跋涉...」。

房東請願書還提到,州法要求州法院在房客對訴訟作出回應後的三到八天內,作出對欠租房客的驅逐審判;也因此建議,當房東在驅逐訴訟中獲勝時,他們希望法庭「立即或盡可能方便地」簽發驅逐令。

對於房東提出的集體訴訟,「房屋法庭回答」(Housing Court Answers)、民權社區活動中心(MinKwon Center for Community Action)、造路紐約(Make the Road New York)等維權組織,於10日提交動議,認為房東提出的請願書「並沒有提到因為法院驅逐程序速度,而對任何請願人造成任何具體傷害,更不用說對『一般房東』造成傷害」。

維權組織主張,由於房東們沒有提出實質的證據,因此法院應駁回請願書;維權組織還說,房東們無視州法院的獨立性,試圖把法院變成「驅逐的傳送帶」,擔心若訴訟成功,可能損害租戶權益,為此維權組織要求,被允許參與這起房東訴訟的干預。

不過代表房東的律師卻表示,維權組織扭曲了房東的請願,強調「房東僅僅是讓房屋法庭按照『紐約州不動產行動和訴訟法』第七條的規定行事」。