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紐約客談／ 鋰電池法規未落實 恐淪紙上談兵

紐約客談

紐約市電動車鋰電池引發的火災事故逐年增加，在市府過去已出台的電池管理條例之上，國會眾議院近期也通過一項提案，要求美國消費品安全委員會針對鋰電池的使用制定一套安全規範；儘管這一系列操作是為了減少火災而作出的努力，然而經銷商、車行對法令長期無視，即使再出台新的法規，若未強制執行，預計仍難以起到成效。

2020年由鋰電池引發火災的事件共44件，也是此時的新冠疫情起，紐約市民增加對電動車的使用，令廠家從海外進口相關產品；當時對鋰電池的安全標準並無現在來得嚴謹，大量進口帶來的結果是，不合規範的電動車陸續發生問題，到了2022年起，火災事故激增到超過200宗，且是逐年只增不減的趨勢。

紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)提案，要求美國消費品安全委員會在一年內，制定一系列鋰電池安全標準和法規，為消費者提供保障；但事實上，紐約市議會此前已針對鋰電池安全出台多項法規，實行時大型經銷商和小型電動車行都視若無睹，如此缺乏上行下效，消費者的人身安全又如何能夠得到真正的保障？

倘若新法令真能局限零售商日後銷售的電動車規格，那也應考慮市面上已賣出的電動車，對社區始終是安全隱患，應提出怎樣的舉措解決；再者華社常與主流脫節，可電動車又是中餐館外賣郎的主要工具，立法者必須做好在各社區加強宣導的工作，提高民眾對鋰電池安全使用的意識。

總歸來說，讓零售商遵守法規才是最重要的任務，除非當局嚴格執法，否則再多的法規，都只是紙上談兵。

電動車 紐約市 零售商

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