我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

紐約市2華婦喜中彩票 各贏200萬、300萬

記者范航瑜／紐約報導
中獎人林易琴。(取自紐約州樂透局官網)
中獎人林易琴。(取自紐約州樂透局官網)

日前，紐約市兩名華婦各自喜中彩票，獎金分別為200萬元和300萬元。兩人近日到紐約州樂透局(New York Lottery)領獎時，都不約而同地戴上了口罩遮掩面容。

家住布碌崙(布魯克林)的林易琴(Yiqin Lin，以下姓名均為音譯)，在史泰登島海蘭大道(Hylan Blvd)一家雜貨店Kings Hylan C-Store購買了「極限現金(Xtreme Cash)」刮刮樂彩票，贏得300萬元獎金。扣除規定的稅金後，她最終收到了一次性支付的132萬2438元的支票。林易琴於14日出面領取了獎金。

中獎人李綺麗。(取自紐約州樂透局官網)
中獎人李綺麗。(取自紐約州樂透局官網)

無獨有偶，家住皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的李綺麗(Chi Lee Lee)，也在2月26日開獎的勁球(Powerball)獎中，成功匹配了五個勁球號碼。儘管最後一位號碼未能匹配，李綺麗與3億9300萬大獎失之交臂，但她仍然贏得了200萬元的二等獎。扣除須預繳的稅金後，李綺麗收到了一次性支付的122萬4481元的獎金支票。李綺麗也於6日出面領取了獎金。

李綺麗的彩票是在艾姆赫斯特百老匯大道8261號的幸運黃雜貨店(Lucky Huang Grocery Store)購買的。該店也由華人經營，去年7月曾賣出一張勁球獎三等獎彩票，獎金5萬元。

在購買勁球獎券時，李綺麗選擇加上了一元的Powerplay功能，該功能允許玩家將非累積獎金乘以高達十倍，並自動將第二個100萬元的獎金加倍。李綺麗於6日現身領取獎金。

據紐約州樂透局稱，目前「極限現金」還剩下兩個大獎尚未出現，獎金同樣為300萬元。勁球的獎金目前累計為7700萬元，下次開獎日期為18日(周六)，贏得頭獎的概率約為3億分之一。

勁球 支票 紐約州

上一則

落選免費學前班 數千家長怒

下一則

亞裔肝癌發病率高 華康會護肝講座推廣知識助防範

延伸閱讀

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬
從亞馬遜到小車行 均涉銷違規鋰電池

從亞馬遜到小車行 均涉銷違規鋰電池
亞裔團體近200人集會 籲為社區公平撥款

亞裔團體近200人集會 籲為社區公平撥款
布碌崙濱水區 9500萬元打造未來港

布碌崙濱水區 9500萬元打造未來港

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
來自廣州的黎同學和從香港前來的母親。(記者劉梓祁／攝影)

盼留美國…紐大華生畢業努力求職 最看重能否擔保抽籤

2024-05-15 21:00
兩名警員直奔地鐵站，在列車進站前將癲癇發作的男子救起。(擷自YouTube@New York Post)

列車來了…男子命懸一線 紐約警員跳入地鐵軌道救人

2024-05-16 14:20
布魯克林一部公寓電梯內的攝影機，拍到一名外賣郎在搭乘電梯上樓時，偷吃外送披薩上的配料。(擷自Instagram@newyorkers)

紐約外賣郎偷吃披薩配料 被電梯監視器錄下

2024-05-12 14:43
MTA查扣遮擋牌照的「幽靈車」。(MTA提供)

遏逃避過路費 MTA嚴打擊幽靈車 1天逮19人

2024-05-13 07:12

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬