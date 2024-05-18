紐約市2華婦喜中彩票 各贏200萬、300萬

中獎人林易琴。(取自紐約州樂透局官網)

日前，紐約市兩名華婦各自喜中彩票，獎金分別為200萬元和300萬元。兩人近日到紐約州 樂透局(New York Lottery)領獎時，都不約而同地戴上了口罩遮掩面容。

家住布碌崙(布魯克林)的林易琴(Yiqin Lin，以下姓名均為音譯)，在史泰登島海蘭大道(Hylan Blvd)一家雜貨店Kings Hylan C-Store購買了「極限現金(Xtreme Cash)」刮刮樂彩票，贏得300萬元獎金。扣除規定的稅金後，她最終收到了一次性支付的132萬2438元的支票 。林易琴於14日出面領取了獎金。

中獎人李綺麗。(取自紐約州樂透局官網)

無獨有偶，家住皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)的李綺麗(Chi Lee Lee)，也在2月26日開獎的勁球 (Powerball)獎中，成功匹配了五個勁球號碼。儘管最後一位號碼未能匹配，李綺麗與3億9300萬大獎失之交臂，但她仍然贏得了200萬元的二等獎。扣除須預繳的稅金後，李綺麗收到了一次性支付的122萬4481元的獎金支票。李綺麗也於6日出面領取了獎金。

李綺麗的彩票是在艾姆赫斯特百老匯大道8261號的幸運黃雜貨店(Lucky Huang Grocery Store)購買的。該店也由華人經營，去年7月曾賣出一張勁球獎三等獎彩票，獎金5萬元。

在購買勁球獎券時，李綺麗選擇加上了一元的Powerplay功能，該功能允許玩家將非累積獎金乘以高達十倍，並自動將第二個100萬元的獎金加倍。李綺麗於6日現身領取獎金。

據紐約州樂透局稱，目前「極限現金」還剩下兩個大獎尚未出現，獎金同樣為300萬元。勁球的獎金目前累計為7700萬元，下次開獎日期為18日(周六)，贏得頭獎的概率約為3億分之一。