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亞裔易患糖尿病 劉醇逸、金兌錫提案立法增篩查

記者高雲兒／紐約報導
劉醇逸表示，立法希望針對亞裔群體降低糖尿病篩查的BMI水平。左起：劉醇逸、劉季高、金兌錫。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸表示，立法希望針對亞裔群體降低糖尿病篩查的BMI水平。左起：劉醇逸、劉季高、金兌錫。(記者高雲兒／攝影)

根據最新研究，在同一水平下，亞裔群體罹患糖尿病的機率比白人群體高60%，為了降低亞裔罹患糖尿病的機率，州參議員劉醇逸聯合州眾議員金兌錫(Ron Kim)17日宣布提案，要求醫療保險強制為身體質量指數(BMI)高於23的群體，進行糖尿病篩查，獲得亞美醫師協會(CAIPA)和社區醫療人士支持。

劉醇逸(左四)聯合金兌錫(左六)提案，要求醫療保險強制為BMI高於23的群體篩查...
劉醇逸(左四)聯合金兌錫(左六)提案，要求醫療保險強制為BMI高於23的群體篩查糖尿病，獲得亞美醫師協會和社區醫療人士的支持。(記者高雲兒／攝影)

據悉，在州參、眾議會的姊妹提案S.9372/A.09941，旨在強制醫療保險公司為BMI 23或更高的亞裔患者提供糖尿病篩查。 目前的標準是建議對BMI為25或更高的患者進行篩查，然而，美國糖尿病協會、國家衛生研究院和疾病控制中心的研究發現，亞裔群體應該應該在BMI低於其他族裔群體的情況下，就進行糖尿病篩查。

當前，全世界的罹患糖尿病的人數都在增加，其中中國、印度和美國為全球擁有最多糖尿病患者的國家。最近的研究發現，在相同的BMI水平下，亞裔患糖尿病的機率比非西語裔白人高60%，因此，要求健康保險覆蓋BMI為23或以上的亞裔的糖尿病篩查，也將鼓勵更多的預防性護理，使更多的病例能夠早期發現和治療。

劉醇逸表示，醫療保健沒有一刀切的方法，而亞裔患糖尿病的比率不成比例地高，通過降低糖尿病篩查覆蓋的BMI標準，我們可以為早期診斷和治療鋪平道路，以防止不必要的痛苦，甚至降低長期醫療成本。

他說，這是一項雙贏措施，除了幫助病人，醫療保險公司也可以減少後期的治療費用。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高則說，現代人普遍缺乏鍛鍊，因此患糖尿病的機率增加，而理解亞裔群體和其他族裔群體的區別至關重要，這將有助於降低亞裔的患病率。

亞裔 醫療保險 眾議員

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