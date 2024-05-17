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遊行拒遊民所23日市政廳集會 免費巴士接駁

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙南區州眾議員寇頓、市議員莊文怡辦公室將於本月23日組織到市政廳舉行反遊民收容所示威活動。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙南區州眾議員寇頓、市議員莊文怡辦公室將於本月23日組織到市政廳舉行反遊民收容所示威活動。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)南區州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)辦公室、以及當地華社組織16日宣布，將於本月23日(周四)，再次組織一場大規模示威活動，於市政廳抗議計畫在班森賀86街2501號建設的遊民所；此次示威旨在讓市府聽到人民的聲音，屆時將安排免費接駁巴士，來回接送布碌崙長者至抗議地點。

16日召開的記者會中，寇頓的幕僚長賀立寧表示，無論族裔和年齡，社區多數人都不滿遊民所建案，而社區提出反對並不是對遊民沒有同情心，只是市府將建案選在華人商圈和住宅區域，是個糟糕的決定，也是無視當地人權益的一種侮辱行為。

他說，儘管上次在班森賀舉辦的抗議聲勢浩大，但市府仍不願面對事實，覺得反對聲浪並不強烈，這次將藉到市政廳示威的機會，讓市府看到居民的意願。

莊文怡的代表黃美貞表示，華人不再像從前一樣，對於不利的政策繼續默不作聲，這也說明現在這個群體肯發聲、不好糊弄；她強調，居民希望有更好的策略，將收容所提供給更需要的人，譬如因火災失去家園的人，政府不應浪費納稅人辛苦賺來的錢，去養未給社區帶來貢獻的人。

華人健康協會會長陳麗娜表示，此事關乎社區的安全問題，很多人在獲知消息後成日提心吊膽，表示平日裡已看到不少遊民出入社區，無法想像建立遊民所後社區會如何被他們所占據；一名華裔居民歐先生指出，收容所「包吃包住」，長久下來遊民反而更加依賴政府、不能自理生活，離市府幫助他們的初衷愈來愈遠，市府必須意識到這些問題。

此次抗議將於本月23日(周四)上午10時30分在市政廳前舉行，當日早上9時至9時30分間，需要交通、行動不便的民眾可到布碌崙86街交25大道，搭乘小巴前往曼哈頓；主辦方鼓勵年輕人也積極參與，可搭乘地鐵4、5、6號車在Brooklyn Bridge-City Hall地鐵站下車，屆時將有義工引導，若有相關問題可致電(315) 641-9578。

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